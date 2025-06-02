İş ortaklarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik’in Genel Müdürü Enes Akça, “Depo yönetim ve nakliye yönetim sistemlerimiz, sıcaklıkları anlık izleyip gerektiğinde müdahale etme olanağı sunuyor. Isı ölçüm ve takip sistemleriyle operasyonlarımızı izlenebilir kılıyoruz.” dedi.

Sıcaklık hassasiyetine sahip ürünlerin güvenli muhafazasını ve taşınmasını ifade eden soğuk zincir sistemleri küresel ölçekte hızlı bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. 2025 yılında 436 milyar USD olarak ölçülen pazar büyüklüğünün 2034 yılına kadar yaklaşık ortalama yüzde 14’lük büyüme ile 1.4 trilyon USD ulaşması ön görülüyor. *

Soğuk zincirin korunması, gıda ürünlerinin tüketiciye taze ve sağlıklı şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen gıda lojistiği faaliyetlerinde hayati önem taşıyor. Gıdanın uygun sıcaklık koşullarında taşınmaması ve depolanmaması, halk sağlığı bakımından risk oluşturuyor.

Bayramlar gibi yüksek hacimli dönemlerde de soğuk zincirin sürdürülebilirliği hem sağlık risklerini hem de gıda israfını önleme açısından yalnızca yerel değil küresel ölçekte de lojistik ve gıda sektörlerine sorumluluklar yüklüyor.

Bayram Yoğunluğu Lojistikte Planlamayı Daha da Kritik Hale Getiriyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, her zaman titiz bir planlama ve takip gerektiren lojistik süreçlerin, bayram dönemleri, sezon geçişleri gibi operasyonel yoğunluğun arttığı dönemlerde, özellikle bozulabilir gıda ürünleri açısından çok daha kritik hale geldiğini belirtti. Belli derecelerin üzerindeki sıcaklıklarda mikroorganizma riskinin arttığını kaydeden Akça şöyle devam etti: “Gıda ürünlerinin özelliklerinin doğru tanımlanması, depolama, taşıma ve teslim-tesellüm süreçlerinde standartların oluşturulması gerekiyor. Soğuk zincir uygulamalarında ideal sıcaklık değerleri, gıdanın çeşidine göre değişiklik gösterir. Örneğin, şarküteri ürünleri 0-4 °C, sebze ve meyveler 8-12 °C, açık ve paketli et ile balık ürünleri yaklaşık 1 °C, donuk ürünler ise -5 °C ila -18 °C arasında muhafaza edilmelidir. Bu ürünlerin, belirlenen sıcaklık aralıklarının dışında taşınması veya depolanması hem ürün kalitesinde kayba hem de tüketici sağlığı açısından risklere yol açar. Bu nedenle ürünlerin tüketiciye taze ve sağlıklı şekilde ulaştırılmasında soğuk zincirin korunması büyük önem taşıyor.”

“Doğru lojistik yönetimiyle toplum sağlığının korunmasına katkı veriyoruz”

Lojistik operasyonlarında takip ve izlenilebilirliği etkin şekilde kullandıklarını belirten Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça şu bilgileri paylaştı: “Gıda güvenliğinin sağlanmasında izlenebilirlik oldukça önemli rol oynuyor. Depolarımızda ve nakliye süreçlerimizde -18 derece ile +22 derece aralığında farklı sıcaklıklarda ürünleri muhafaza edebiliyoruz. Isı ölçüm ve takip sistemleriyle operasyonlarımızı izlenebilir kılıyoruz. Gelişmiş IT altyapımız sayesinde süreç verilerini anlık olarak kaydediyor ve müşterilerimizle eş zamanlı paylaşıyoruz. Böylece, şeffaflık ve güven esaslı bir hizmet sunuyoruz.

Bu sayede müşterilerimiz, gıda ürünlerini bize güvenle teslim edebiliyor. Kurban Bayramı gibi yüksek hacimli dönemlerde doğru lojistik yönetimleriyle ticari başarının yanında, toplum sağlığının korunmasına katkı sağlıyoruz.

Teslimatlarımızı, müşterilerimizin belirlediği performans kriterlerine (KPI) uygun şekilde, ürün formuna zarar vermeden ve soğuk zinciri bozmadan gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız dijital altyapı sayesinde sürecin tamamı uçtan uca izlenebilir ve raporlanabilir hale geliyor.”