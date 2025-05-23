"Her bütçeye uygun bir tatil seçeneği bulunacaktır"

Tatil süresinin kısa tutulmasının tatil planlarını tamamen rafa kaldırmayacağını belirten Yavuz, “İç pazarda zaten genellikle 4-5 günlük tatiller yapılıyor. Dolayısıyla bu yılki bayram tatili de insanların planlarını iptal ettirecek boyutta değil. Elbette daha uzun bir tatil açıklansaydı insanlar daha geniş zamanlı programlar yapabilirdi, ama şu durumda herkes kendi bütçesine göre bir yer arayacaktır,” dedi.

Geç açıklanan kararlar planları zorlaştırıyor

Tatil süresinin geç açıklanmasının olumsuz etkilerine de değinen Yavuz, planlama yapacakların önünü görememesinin rezervasyon süreçlerini yavaşlatabileceğine işaret etti. “9 günlük tatillerde insanlar çıkış ve dönüşlerini yayarak daha rahat bir tatil geçiriyordu. Şimdi ise herkes aynı gün yola çıkacak, bu da yollarda ve konaklama tesislerinde yoğunluk yaratabilir,” uyarısında bulundu.

Ekonomi yön verir, alternatif destinasyonlar öne çıkabilir

Yavuz’a göre tatilin uzunluğundan çok, ekonomik koşullar tatil kararlarında belirleyici rol oynayacak. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon, vatandaşları daha uygun maliyetli destinasyonlara yöneltebilir. “Ekonomik zorluklar nedeniyle kısa tatiller tercih edilebilir. Ayrıca vize kolaylığı ve uygun fiyat avantajı sunan Yunan adaları gibi yakın yurtdışı rotaları da öne çıkacaktır,” şeklinde konuştu.

"Antalya geç başladı ama umut veriyor"

2025 turizm sezonunun Antalya için yavaş başladığını söyleyen Yavuz, bunun temel nedenlerinden birinin Türkiye'nin pahalı destinasyon algısı olduğunu ifade etti. Ancak mevcut tabloya rağmen umutlu konuşan Yavuz, “Antalya yıl sonunda yine güçlü rakamlarla kapatacaktır. Almanya gibi büyük pazarlarda hâlâ en çok tercih edilen destinasyonlardan biriyiz. 20 milyon gibi afaki hedefler vermeye gerek yok ama geçtiğimiz yılı aşan bir performans görebiliriz,” dedi.

Recep Yavuz’un açıklamaları, kısa süreli tatillerin iç turizmdeki etkisinin abartılmaması gerektiğini gösteriyor. Hem iç hem de yakın yurtdışı pazarlar için esnek ve ekonomik tatil alternatifleri, sektörün yaz sezonuna hızlı bir şekilde adapte olmasına yardımcı olabilir.