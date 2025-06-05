“14 yıl sonra vatanıma dönüyorum”

Henüz 9 yaşındayken Suriye'den Türkiye’ye gelen ve 14 yıldır İstanbul’da yaşayan Hüseyin Salih, ülkesine kalıcı olarak dönmenin heyecanını yaşıyor. Türkiye'deki günlerini hem güzel hem de hüzünlü anılarla yad eden Salih, duygularını şöyle dile getirdi:

“14 yıldır bu topraklardayım. Türkiye bana çok şey kattı, burada unutamayacağım dostluklar kurdum. Güzel anılar biriktirdim. Bu ülke bana kucak açtı, kendimi burada hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Suriye artık toparlanıyor, bizler de elimizi taşın altına koymalıyız. İnşallah hep birlikte daha iyi günler göreceğiz.”

“Türkiye bize kucak açtı, bunu asla unutmayacağız”

Salih, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara verdiği desteği de unutmadığını vurguladı:

“Türkiye’nin bizleri savaşta kabul etmesi, bizi sahiplenmesi çok değerliydi. Cumhurbaşkanımızın ve halkın desteği hep arkamızdaydı. İlk geldiğim yıllarda büyük umutlarla geldim ve bu umutlarım karşılıksız kalmadı. Dönmek zor ama artık yeni bir sayfa açma zamanı.”

“Artık kalıcı olarak dönüyorum”

İstanbul’dan gelen Mahmud Kila ise 10 yıl boyunca Türkiye’de yaşadığını, şimdi ise kalıcı olarak Halep’e döneceğini belirtti. Türkiye’de güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen Kila, “Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Bize yuva oldu. Ama artık kendi ülkem için bir şeyler yapma zamanı” dedi.

“Türkiye’de güzel dostluklar kurdum”

Yaklaşık 7 yıldır İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki Muhammed Radip Seruy da kalıp işiyle uğraştığını ve Türkiye’de iyi insanlar tanıdığını ifade etti. Şam’a dönmek üzere yola çıkan Seruy, “Türkiye’de geçirdiğim yıllar benim için çok kıymetli. Buradaki insanlar çok sıcakkanlıydı. Şimdi ise kendi topraklarıma dönme zamanı geldi” şeklinde konuştu.

Umutlarla başlayan yeni bir yolculuk

Kurban Bayramı öncesinde sınır kapısında yaşanan bu gönüllü dönüş hareketi, yıllar boyunca Türkiye’de hayata tutunmaya çalışan binlerce Suriyeli’nin memleket hasretini gözler önüne seriyor. Kimi buruk, kimi umutlu ama hepsi yeni bir başlangıcın eşiğinde. Türkiye’de edindikleri deneyim ve dostluklarla Suriye’ye dönen bu insanlar, ülkelerinin yeniden inşasında rol alma arzusuyla sınırı geçiyor.