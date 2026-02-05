Markanın giriş seviyesi modeli Polo’nun fiyatı Şubat ayında 2 milyon 252 bin TL’ye yükselirken, amiral gemisi Touareg’in en üst donanımı 10 milyon 717 bin TL’ye kadar çıktı. En yüksek fiyat artışı ise elektrikli ID.4 modelinde görüldü.

Markanın giriş seviyesi modeli Polo’nun ocak ayında 2 milyon 197 bin TL olan başlangıç fiyatı, şubat ayı itibarıyla 2 milyon 252 bin TL’ye yükseldi. Böylece Polo’da 55 bin TL’lik artış kaydedildi. T-Cross modelinde ise fiyat 2 milyon 102 bin TL’den 2 milyon 155 bin TL’ye çıktı ve 53 bin TL zam yapıldı. Taigo’nun fiyatı aynı dönemde 2 milyon 1 bin TL’den 2 milyon 51 bin TL’ye yükselirken, bu modeldeki artış 50 bin TL oldu.

Golf modelinde fiyatlar ocak ayında 2 milyon 87 bin TL seviyesindeyken, şubat ayı itibarıyla 2 milyon 139 bin TL’ye çıktı ve 52 bin TL’lik artış yaşandı. T-Roc’un fiyatı ise 2 milyon 554 bin TL’den 2 milyon 660 bin TL’ye yükselerek 106 bin TL zamlandı. Tiguan modelinde 79 bin TL’lik artış dikkat çekerken, fiyat 3 milyon 144 bin TL’den 3 milyon 223 bin TL’ye çıktı.

Volkswagen Tayron’un ocak ayında 3 milyon 390 bin TL olan fiyatı şubat ayında 3 milyon 475 bin TL’ye yükseldi ve bu modelde 85 bin TL’lik artış gerçekleşti. Elektrikli modeller arasında en yüksek zam ID.4’te görüldü. Ocak ayında 2 milyon 462 bin TL olan ID.4’ün fiyatı şubat ayında 3 milyon 126 bin TL’ye çıkarak 664 bin TL arttı.

Passat modelinde fiyatlar 3 milyon 328 bin TL’den 3 milyon 411 bin TL’ye yükselirken 86 bin TL zam yapıldı. Elektrikli ID.7 modelinde ise fiyat 4 milyon 307 bin TL’den 4 milyon 415 bin TL’ye çıktı ve 108 bin TL’lik artış kaydedildi. Markanın amiral gemisi Touareg’in fiyatı da 10 milyon 456 bin TL’den 10 milyon 717 bin TL’ye yükselerek 261 bin TL zamlandı.