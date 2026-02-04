Grubun büyümesinde başrol oynayan Chery, bu satışların 2.6 milyondan fazlasını tek başına gerçekleştirerek yüzde 8 büyüme kaydetti. Chery Grubu, 2025 yılında gerçekleştirdiği 1 milyon 344 bin 20 adetlik ihracatla, küresel ihracat kapasitesinde yüzde 17.4 gibi güçlü bir büyüme gerçekleştirdi. Toplam ihracat hacmi 5,85 milyon adedi aşan Chery, bu performansıyla 23 yıldır üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olma konumunu korudu.

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla önce çıkan Çinli otomotiv devi Chery Grubu, 2025 yılına ilişkin satış ve ihracat verilerini açıkladı. Yükselen ivmesini 2025 yılının tamamında koruyan Chery Grubu, 2025 yılını küresel ölçekte 2 milyon 806 bin 393 adetlik toplam araç satışı ile tamamladı. Bir önceki yıla göre yüzde 7,8 büyüme anlamına gelen bu başarıda 2 milyon 631 bin 381 adetle Chery markası başrol oynadı. Chery de satışlarını yıllık olarak yüzde 8 artırdı. Toplam satış hacmi, ihracat performansı, yeni enerji alanındaki gelişmeler ve kalite başarıları olmak üzere dört temel başlıkta tarihi rekorlara işaret eden bu başarılı sonuçlar, grubun güçlü operasyonel altyapısını ve uzun vadeli büyüme kapasitesini ortaya koydu.

Chery, Çin’in ihracat liderliğini koruyor!

Bu ivme 2026 yılının başında da devam etti. Ocak ayında Chery Grubu’nun satışları 200 bin adedin üzerine çıkarak, mevsimsel dalgalanmalara ve sektörel düzenlemelere rağmen istikrarlı bir performans sergiledi. Yıla güçlü bir başlangıç yapılması; Chery’nin dayanıklı ürün portföyünü, çeşitlendirilmiş küresel yapılanmasını ve uluslararası pazarlardaki artan marka rekabetçiliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İhracat, 2025 yılında da Chery Grubu’nun temel büyüme motorlarından biri olmayı sürdürdü. Yıllık ihracat hacmi 1 milyon 344 bin 20 adet ile yüzde 17,4 artış gösterdi. Aralık ayında aylık ihracatın ilk kez 140 bin adedin üzerine çıkması, sektörde yeni bir referans noktası oluşturdu. Toplam ihracat hacmi 5,85 milyon adedi aşan Chery, bu performansıyla 23 yıldır üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olma konumunu korudu. Aynı dönemde Chery, yüksek regülasyonlu pazarlardaki büyümesini de hızlandırdı. 2025 yılı sonu itibarıyla Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 15 Avrupa pazarında faaliyet göstermeye başlayan Grup, Avrupa’da yerelleştirilmiş üretim projelerini de ilerletti. “Bir Yerde, Bir Yer İçin” stratejisi doğrultusunda Chery, geleneksel ürün ihracatından yerel sanayi ekosistemleriyle daha derin entegrasyona geçerek, küresel ölçekte uzun vadeli operasyonel istikrarını ve marka güvenilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bugün itibarıyla Chery Grubu’nun küresel toplam kullanıcı sayısı 18,53 milyona ulaşırken, bunun 5,85 milyondan fazlasını yurt dışındaki kullanıcılar oluşturuyor. Bu tablo, markanın uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor.

Kalite ve güvenlikteki başarılar markaya güveni güçlendiriyor!

Chery’nin ölçekli büyümesinin arkasında, uzun yıllara dayanan ürün kalitesi ve güvenlik odaklı yaklaşımı bulunuyor. 2025 yılında Chery, Çin’in en prestijli kalite ödüllerinden biri olan “China Quality Award Nomination” ile onurlandırıldı. Bunun yanı sıra marka, J.D. Power tarafından gerçekleştirilen birçok araştırmada; Yeni Araç Kalitesi (IQS), Satış Memnuniyeti (SSI), Müşteri Hizmetleri (CSI), Ürün Çekiciliği (APEAL) ve Araç Dayanıklılığı (VDS) kategorilerinde yerli markalar arasında birincilik elde ederek, bu beş alanda aynı anda lider olan tek Çinli otomotiv markası oldu. Güvenlik alanında ise 60’tan fazla Chery modeli, uluslararası yetkili kuruluşlardan beş yıldızlı güvenlik derecesi alarak Çinli otomotiv üreticileri arasında üst sıralarda yer aldı. Bu başarılar, Chery’nin küresel ölçekte tutarlı güvenlik standartlarını ve güçlü mühendislik yaklaşımını yansıtarak, farklı pazarlardaki aile kullanıcılarına güvenli ve huzurlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Ürün performansının ötesinde Chery, küresel hizmet ekosistemini de güçlendirmeye devam ediyor. “Chery Family Care” hizmet markasının hayata geçirilmesinden bu yana Grup; satış sonrası süreçlerin standardizasyonu, dijital servis altyapılarının geliştirilmesi ve küresel garanti yönetimi alanlarında önemli adımlar attı. Hedef, dünya genelinde tutarlı, pratik ve profesyonel bir hizmet deneyimi sunmak. Sınır ötesi garanti programları ve birleşik servis standartlarıyla Chery, kullanıcıların farklı ülkelerde de kesintisiz satış sonrası destek alabildiği, gerçek anlamda müşteri odaklı bir sahiplik ekosistemi inşa ediyor ve uzun vadeli marka güvenini pekiştiriyor. 2025 yılında Chery Automobile’ın Hong Kong Borsası’nda halka arz edilmesi, sermayenin küreselleşmesi yolunda yeni bir dönemin kapılarını açtı. Buna ek olarak Chery Grubu, Fortune Global 500 listesinde 233’üncü sıraya yükselerek, bir önceki yıla göre 152 basamaklık dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirdi ve küresel otomotiv sektörünün en hızlı yükselen şirketlerinden biri oldu. Bu kilometre taşları, Grubun finansal gücünü ve uluslararası itibarını daha da sağlamlaştırdı.

Hedef yüksek kaliteli küresel büyümenin sürekliliği!

2026 yılına doğru Chery Grubu, sektör ortalamasının üzerinde bir satış artışı hedefiyle yüksek kaliteli büyümeye odaklanmayı sürdürecek. Güçlü ihracat ivmesinin korunması, ürün güvenliğindeki liderliğin pekiştirilmesi, Chery Family Care aracılığıyla hizmet ekosisteminin geliştirilmesi ve küresel pazarlarda daha derin entegrasyon, bu stratejinin temel unsurlarını oluşturuyor. Uzun vadeli vizyonu, teknolojik yetkinliği ve müşteri odaklı yaklaşımıyla Chery, küresel ölçekte yüksek teknolojili bir mobilite ekosistemi şirketine dönüşümünü hızlandırarak, dünya genelindeki aileler için daha güvenli, daha akıllı ve daha güvenilir ulaşım çözümleri sunmayı amaçlıyor.