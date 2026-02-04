Yaklaşık 380 bin aracın incelendiği araştırmada; otomobil, kamyonet ve SUV segmentlerinde yaşanan teknik sorunlar, geri çağırmalar ve kullanıcı deneyimleri temel alındı. Sonuçlar, yeni araç almayı planlayanlar için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Araştırmaya göre uzun yıllardır güvenilirlik denince ilk akla gelen markalardan Volvo, bu yıl zirvedeki yerini kaybetti. Listenin yeni lideri ise Japon otomotiv devi Toyota oldu.

2026’nın en güvenilir otomobil markaları (Consumer Reports)

1- Toyota — Puan: 66

2- Lexus — Puan: 60

3- Honda — Puan: 59

4- BMW — Puan: 58

5- Nissan — Puan: 57

6- Acura — Puan: 54

7- Buick — Puan: 51

8- Tesla — Puan: 50

9- Kia — Puan: 49

10- Ford — Puan: 48

11- Hyundai — Puan: 48

12- Audi — Puan: 44

13- Mazda — Puan: 43

14- Volvo — Puan: 42

15- Volkswagen — Puan: 42

16- Chevrolet — Puan: 42

17- Cadillac — Puan: 41

18- Mercedes-Benz — Puan: 41

Japon markalarının yükselişi dikkat çekti

Listede Toyota, Lexus ve Honda’nın üst sıraları paylaşması, Japon markalarının uzun ömür, düşük arıza oranı ve kullanıcı memnuniyeti konularındaki istikrarlı performansını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle Toyota, segmentler arası dengeli başarısıyla 2026’nın en güvenilir markası olmayı başardı.

Volvo geriledi

Güvenlik algısıyla öne çıkan Volvo, bu yıl 14. sıraya düşerek sürpriz bir gerileme yaşadı. Araştırma, bazı modellerde raporlanan teknik sorunların puanlara olumsuz yansıdığını gösterdi.