Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, her iki ülkede de son derece verimli temaslar gerçekleştirdiklerini söyledi. Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelerde savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ele alındığını belirten Erdoğan, iki ülke arasında dört anlaşmaya imza atıldığını ve ticaret hacminin 2025 itibarıyla 8 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

KAAN için ortak yatırım mesajı

Suudi Arabistan’ın milli muharip uçak KAAN’a ilgisine ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, savunma sanayiinde iş birliğinin artarak süreceğini vurguladı. Erdoğan, “KAAN sadece bir savaş uçağı değil, Türkiye’nin mühendislik kabiliyetinin ve bağımsız savunma iradesinin sembolüdür. Suudi Arabistan ile bu alanda ortak yatırım her an gündeme gelebilir” dedi.

5 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımı

Enerji alanında imzalanan anlaşmalara da değinen Erdoğan, Suudi Arabistan şirketlerinin Türkiye’de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali kuracağını açıkladı. İlk etapta Sivas ve Karaman’da yapılacak güneş santralleriyle 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Gazze ve bölgesel diplomasi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire’de yapılan görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığını kaydeden Erdoğan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Gazze’de ateşkesin sağlanması ve yeniden imar sürecinin başlaması için yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi. İsrail’in ateşkes ihlallerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasının öncelik olduğunu ifade etti.

ABD-İran gerilimi: “Diplomasiye alan var”

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelere de değinen Erdoğan, tarafların diplomasiye kapıyı kapatmadığını belirtti. Erdoğan, “Sorunların çözüm yolu çatışma değil, müzakeredir. Süreç canlıdır, zemin hâlâ diyaloga açıktır” dedi.

Suriye ve ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu

Suriye’de istikrarın Türkiye için hayati önemde olduğunu dile getiren Erdoğan, “Tek devlet, tek ordu, tek Suriye anlayışını destekliyoruz. Bizim sorunumuz terörledir” dedi. Suriye’nin kuzeyinde sağlanacak istikrarın “Terörsüz Türkiye” sürecini de hızlandıracağını kaydetti.

Deprem konutları ve reform mesajı

Deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konutun teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. 2026 yılını kapsamlı bir reform yılı olarak tanımlayan Erdoğan, belediyelerin mali yapıları ve denetim mekanizmalarına yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Su yönetimi uyarısı

Türkiye’nin su stresi yaşayan bir ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, su tasarrufunun hayati önem taşıdığını vurguladı. Devlet Su İşleri’nin yeni projelerle belediyeleri destekleyeceğini belirten Erdoğan, su yönetiminde daha etkin bir yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.