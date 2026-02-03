Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “LPG’ye zam geldi mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. 3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları netleşti.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL

LPG: 30,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,16 TL

Motorin: 57,28 TL

LPG: 29,49 TL

Ankara

İzmir

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 58,81 TL

LPG: 29,89 TL

Akaryakıt fiyatlarının, küresel piyasalardaki seyir ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.