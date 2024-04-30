Merkez Bankası Genel Kurulu’nda bankanın dönem zararı toplam 818 milyar 182 milyon lira olarak açıklanırken, kur korumalı mevduat hesapları kaynaklı banka giderinin ise 833.4 milyar lira olduğu duyuruldu.

Merkez Bankası bilançosunda yer alan bilgilere göre, 14 Temmuz 2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi ile Merkez Bankası’na devredilen TL dönüşümlü kur korumalı mevduat işlemleri ile döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat ve diğer döviz kazandırıcı işlemler (YUVAM, fiziki altın, vs.) giderleri toplamı 833 milyar 419 milyon 912 bin lira oldu.