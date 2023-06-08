Döviz dönüşümlü KKM yapanlar, vadelerinin son gününde talimat vermeleri halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurundan dövize geçebiliyor. Yatırımcılar böylelikle döviz alış-satışında piyasada açılan marjdan da kaçınmış oluyor.

TCMB uzun süredir bankaların bu marj nedeniyle oluşan zararlarını karşılıyordu. Bu marj ödemesi, bankaların kendi açıkladığı gişe satış kuruna göre yapılıyordu. Yani banka ne kadar yüksek satış kuru açıklarsa o kadar çok ödeme alıyordu. Uzmanlar, bankaların bu uygulamadan kazanç sağladığını belirtiyordu.

Üç gün önce gelen düzenlemeyle bankaların TCMB’ye bildirdiği döviz satış kuruyla vade sonu kur arasındaki farkın yüzde 1’i geçemeyeceği bildirildi.