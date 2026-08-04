Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Bakan Ersoy ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy, temaslarına başlamak üzere il merkezine geçti.

Ziyaret kapsamında, il kültür ve turizm müdürlüğünün yeni hizmet binasının resmi açılış törenine katılacak olan Bakan Ersoy, kentteki kültür ve turizm yatırımlarını yerinde inceleyecek. Bakan Ersoy'un ayrıca valilik, belediye ve esnaf ziyaretlerinde de bulunacağı belirtildi.