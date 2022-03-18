Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, Türk milletinin bir olması, saflarını sımsıkı tutması, bağımsız ve özgür yaşaması Çanakkale ruhunun özüdür, esasıdır ve tartışmasız en bariz gerçeğidir" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eroğlu şunları dedi:

“Tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin vatan sevgisinin, şehadetle imtihan olduğu Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletlerin tarihinde çok önemli kilometre taşları vardır. Bunlar sadece bir milletin tarihini değil, medeniyetlerin akışını, tarihin yönünü, insanlığın ufkunu da değiştirir. Çanakkale’de, tarihimize altın harflerle yazılan zafer, istiklalimizin ve istikbalimizin de bir manifestosudur. Çanakkale Zaferi, vatanın ve milletin, bekası ve mutluluğu için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahramanın, ilahi bir mücadele gücü ile Türk milletini yüceltme ülküsünün de ihtişamlı ve mukaddes bir hatırasıdır. Bu açıdan Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil, izzeti nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Cephanesi biten kahramanların süngüleriyle ateşin üzerine yürüdüğü ve en kesif orduların hakkından geldikleri yerdir Çanakkale. ‘Ben size ölmeyi emrediyorum’ nidalarının gök kubbeyi kapladığı ve dalga dalga düşman saflarını perişan ettiği tarihi zaferin adıdır Çanakkale. Milli ve manevi değerlerin yüceltilmesi, Türk milletinin bir olması, saflarını sımsıkı tutması, bağımsız ve özgür yaşaması Çanakkale ruhunun özüdür, esasıdır ve tartışmasız en bariz gerçeğidir.

Bu duygu ve düşünceler ile 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutluyor, bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimize ve kahraman ecdadımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yad ediyorum.”