Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Türk sinema tarihinin ilk bilim kurgu filmlerinden biri olan Turist Ömer Uzay Yolunda, gösterime girdiği 1973 yılında gişe rekorları kırmıştı.
Turist Ömer karakteriyle de tanınan Sadri Alışık, bu karakterle birçok filmde rol almış ve döneminin en çok izlenen filmlerine imza atmıştır. Türk sinemasının ilk bilimkurgu filmlerinden olan Turist Ömer Uzay Yolunda filminin konusu Turist Ömer’in hiç istemediği biri ile evlenmek üzereyken nikah masasından bir anda kaybolmasıyla başlar. Kendisini bir anda uzayda bulan Turist Ömer komedi dolu uzay maceralarına imza atmıştır. Filmin yönetmen koltuğunda Hulki Saner oturmuştur.
Tür: Bilim kurgu, Macera, Gizem, Komedi
Yönetmen: Hulki Saner
Oyuncular: Sadri Alışık, Ferdi Merter, Elif Pektaş
Bilim kurgu, macera, gizem ve komedi türlerini bünyesinde barındıran Turist Ömer Uzay Yolunda filminin yönetmen koltuğunda Hulki Saner yer alıyor. Filmin başrolü Sadri Alışık, Ferdi merter ve Elif Pektaş paylaşıyor.