Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda

Turist Ömer karakteriyle de tanınan Sadri Alışık, bu karakterle birçok filmde rol almış ve döneminin en çok izlenen filmlerine imza atmıştır. Türk sinemasının ilk bilimkurgu filmlerinden olan Turist Ömer Uzay Yolunda filminin konusu Turist Ömer’in hiç istemediği biri ile evlenmek üzereyken nikah masasından bir anda kaybolmasıyla başlar. Kendisini bir anda uzayda bulan Turist Ömer komedi dolu uzay maceralarına imza atmıştır. Filmin yönetmen koltuğunda Hulki Saner oturmuştur.

Tür: Bilim kurgu, Macera, Gizem, Komedi

Yönetmen: Hulki Saner

Oyuncular: Sadri Alışık, Ferdi Merter, Elif Pektaş

Bilim kurgu, macera, gizem ve komedi türlerini bünyesinde barındıran Turist Ömer Uzay Yolunda filminin yönetmen koltuğunda Hulki Saner yer alıyor. Filmin başrolü Sadri Alışık, Ferdi merter ve Elif Pektaş paylaşıyor.

Filmden kareler

Filmin Afişi