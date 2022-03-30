Tarkan Deniz kaleme aldı: 'Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu: Somali Örneği'

Tarkan Deniz’in bu çalışması, 2013’ün Haziran ayında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezuniyeti için uzmanlık projesi olarak nitelik ve içerik açısından yeterli ve başarılı bulunmuştur.

Somali ve Deniz Haydutluğu üzerine akademik bir eser yazmasının ve on yıldan fazla zaman önce dünya gündemini çok ciddi şekilde meşgul eden, uluslararası deniz ticaretini büyük boyutlarda etkileyen küresel bir mesele üzerinde çalışmasının asıl çıkış noktası; yüksek lisans (2011–2013) öğrenimi öncesinde katıldığı 22 Mayıs 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un katılımıyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 1. İstanbul Somali Konferansı ve 1 Haziran 2012 tarihinde katıldığı “Somali’nin Geleceğine Hazırlık: 2015 Hedefleri” temalı Birleşmiş Milletler 2. İstanbul Somali Konferansı ile 9–13 Mayıs 2011 tarihinde katıldığı T.C. Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler (UNLDC–IV) Konferansı oldu.

Kitap için takdim yazısı kaleme alan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat YAYCI; “Somali deniz haydutluğu konusunda araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları, yerli ve yabancı Dışişleri Bakanlıkları gibi ana hatları çizecek kurum ve kuruluşun raporları kaynak olarak kullanılmış, nihayetinde literatüre kazandırılarak değerli bir eser olarak okuyucunun takdirine sunulmuştur. Somali deniz haydutluğu meselesinin uluslararası anlamda vardığı boyut, etkileri ve sonuçlarının; bu durumla mücadele yöntemleri ile yansımalarının incelendiği, literatüre bu bağlamda bir katkı sunacak bu eser alanda yeni stratejilerin geliştirilmesine vesile olacak, ilgililer için muhakkak kütüphanesinde bulundurulması gereken bir eserdir.” şeklinde ifade etti.

Tarkan Deniz, Somali özelinde çalışmasından ve Türkiye’nin Somali’nin toparlanması ve yeniden inşasında oynadığı role ilişkin sunumundan dolayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (UNDP/IICPSD) tarafından Teşekkür Mektubu’na layık görülmüştür.