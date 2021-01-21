banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
FIFA ve UEFA'dan rest...
FIFA ve UEFA'dan rest...
Kar İstanbul'a geri dönüyor...
Kar İstanbul'a geri dönüyor...
CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor
CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor

Söz Uçar Yazı Kalır “Verba volant, scripta manent”

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı (BAU/MA 2013) Tarkan Deniz’in 1999–2020 yılları arasında kaleme aldığı ve aralarında Ekovitrin'in de bulunduğu çeşitli dergi, gazete ve internet haber sitelerinde yayımlanan yüzlerce kendi yazıları içinden seçtiği makalelerinden oluşan ve 4 ana bölümde derlediği “Söz Uçar Yazı Kalır” adlı kitabı Kitapyurdu (KDY) tarafından 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayımlandı.

Kültür Sanat 21.01.2021, 15:13
8
Söz Uçar Yazı Kalır “Verba volant, scripta manent”

Kitabın Birinci Bölümü “Uluslararası”, İkinci Bölümü “Ulusal, Bölgesel ve Yerel”, Üçüncü Bölümü “Enerji” ve Dördüncü Bölümü ise “Liderlik, Yönetim, Teknoloji ve Kişisel Gelişim” başlıklı konular üzerine toplam 60 makaleden oluşmaktadır.

 

Makalelerin başlıkları ise; Küresel Ekonomide Kilit Ülkeler, Barış ve İstikrara Giden Yolda Türkiye–Libya İşbirliği, Tarihten Günümüze Lübnan ve Geleceği, Türkiye–Brezilya İlişkileri, Türkiye–Malezya İlişkileri, Afrika Boynuzu’nda Bir  Ülke: Somali, Brexit Yahut Great Exit (Büyük Çıkış), Önce İnsana Yatırım (Kuzey Makedonya), Tek Kuşak Tek Yol–Yeni İpek Yolu, Çin ve Ardından Hindistan, Türkiye’nin Uzak Doğu ve Asya Pasifik Ülkeleri’nden Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri, 6. Uluslararası Türk –Asya Kongresi, Türkiye ve Dostları, Birinci Dünya Savaşı, Ödlek Oyunu (Chicken Game) Teorisi, “Yeni Dünya Düzeni” out–“Yepyeni Uluslararası Modeli), Bölgesel Kalkınma İçin Alternatif  Önerim: Karadeniz Araştırmaları Enstitüleri,  Ordu İlinin Bir Hayali Gerçek Oldu: Ordu Üniversitesi, Ordu İli İş Dileği ve Dilek Haritası, Fındık, Prefabrik Çağı Pek  Yakında, Türkiye’nin Yerli ve Milli Otomobil Projesi TOGG, Türkiye’nin Doğalgaz Politikası ve Enerji Güvenliği, Çevre ve Enerji Güvenliği, Enerji Güvenliği ve Son Paylaşım, Akdeniz ve Enerji, Türkiye Enerji Görünümü, Karadeniz’de  Hidrojen Sülfür (HS), Küresel Yetkinlikler, Önderlik, Güç, Gelecek, Risk, Rocky’den Oğluna Baba Nasihatı: “Anneni (Kabri) Ziyaret Etmeyi Unutma”, Bir Üniversite Var Ederken, İngiltere Atom Enerjisi Kurumu Emeritus Başkanı Lady Barbara Judge, Otobüs Senaryosu, Kirpi Mesafesi, Kırık Cam Teorisi, Şövalyeliğin Kuralları, Yunus Balığı Winter, Ego, Korku Yok, 2020 Yılı Olimpiyat Oyunları ve 7 Eylül’de İyi Olan Kazansın, Herkes Kazanır, Murat 124 ve Ferrari ile Lamborghini Kapışması, İletişim Çağı ve Sosyal  İletişim Ağları, Mutfak Robotlarından İnsansı Robotlara, Mekanik Türk ve Yapay Yapay Zeka, Lego, Dijital  Oyunlar ve Halk Oyunları, Her Şeyin Başı Sağlık, Yarınlarımız Olan Çocuklar, Hayat Yolu.

 

Tarkan Deniz, kitabının önsöz yazısında; Stephen King’in “Eğer okumaya vaktiniz yoksa, yazmaya da vaktiniz yok demektir” sözüne yer verdi ve kitabın sonunda yer alan teşekkür yazısında ise; Cennetin Krallığı adlı bir sinema filminde Kudüs kuşatması ardından ünlü komutan Selahaddin Eyyubi kenti teslim almak üzereydi ve yıkık dökük bir duvar kapısının üzerinde yer alan eski tablette Latince “Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem” yazıyordu. Dilimize tercümesi ise; “Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.” sözüne değindi.

 

Çin atasözü der ki; “En silik mürekkep en keskin zekadan daha iyidir. Dilimizde, “Buz üstüne yazı yazmak” diye güzel bir deyim var. Yine, Türk müziğimizin efsane ismi merhum sanatçımız Barış Manço 1970’lerin sonunda hit olan “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” adlı şarkı sözünde “Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı?” der. Dilimize de yerleşen Türkçe anlamını kitabıma başlık olarak uygun gördüğüm “Verba volant, scripta manent” Latince kadim bir söz olup, cümle dilimize tam anlamıyla tercüme edildiğinde, “konuşulan kelimeler uçup gider, yazılı kelimeler kalır” anlamına gelmektedir. Sözün özü ise;  “Söz uçar yazı kalır.”

 

Kitap için takdim yazısı kaleme alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde birlikte çalıştığımız, bilgi birikiminden ve tecrübesinden her zaman istifade ettiğim Tarkan Deniz’in ‘Söz Uçar Yazı Kalır’ isimli bu kitabını baskı öncesi büyük bir keyifle okudum. Dilimizin güzel ve doğru bir şekilde kullanıldığı bu eser, okuyucunun zihninde ve vizyonunda önemli bir etki bırakıyor. Bu eserin tüm okuyuculara faydalı olmasını temenni ederim.”şeklinde ifade etti.

 

Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12