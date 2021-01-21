Söz Uçar Yazı Kalır “Verba volant, scripta manent”

Kitabın Birinci Bölümü “Uluslararası”, İkinci Bölümü “Ulusal, Bölgesel ve Yerel”, Üçüncü Bölümü “Enerji” ve Dördüncü Bölümü ise “Liderlik, Yönetim, Teknoloji ve Kişisel Gelişim” başlıklı konular üzerine toplam 60 makaleden oluşmaktadır.

Makalelerin başlıkları ise; Küresel Ekonomide Kilit Ülkeler, Barış ve İstikrara Giden Yolda Türkiye–Libya İşbirliği, Tarihten Günümüze Lübnan ve Geleceği, Türkiye–Brezilya İlişkileri, Türkiye–Malezya İlişkileri, Afrika Boynuzu’nda Bir Ülke: Somali, Brexit Yahut Great Exit (Büyük Çıkış), Önce İnsana Yatırım (Kuzey Makedonya), Tek Kuşak Tek Yol–Yeni İpek Yolu, Çin ve Ardından Hindistan, Türkiye’nin Uzak Doğu ve Asya Pasifik Ülkeleri’nden Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri, 6. Uluslararası Türk –Asya Kongresi, Türkiye ve Dostları, Birinci Dünya Savaşı, Ödlek Oyunu (Chicken Game) Teorisi, “Yeni Dünya Düzeni” out–“Yepyeni Uluslararası Modeli), Bölgesel Kalkınma İçin Alternatif Önerim: Karadeniz Araştırmaları Enstitüleri, Ordu İlinin Bir Hayali Gerçek Oldu: Ordu Üniversitesi, Ordu İli İş Dileği ve Dilek Haritası, Fındık, Prefabrik Çağı Pek Yakında, Türkiye’nin Yerli ve Milli Otomobil Projesi TOGG, Türkiye’nin Doğalgaz Politikası ve Enerji Güvenliği, Çevre ve Enerji Güvenliği, Enerji Güvenliği ve Son Paylaşım, Akdeniz ve Enerji, Türkiye Enerji Görünümü, Karadeniz’de Hidrojen Sülfür (H₂S), Küresel Yetkinlikler, Önderlik, Güç, Gelecek, Risk, Rocky’den Oğluna Baba Nasihatı: “Anneni (Kabri) Ziyaret Etmeyi Unutma”, Bir Üniversite Var Ederken, İngiltere Atom Enerjisi Kurumu Emeritus Başkanı Lady Barbara Judge, Otobüs Senaryosu, Kirpi Mesafesi, Kırık Cam Teorisi, Şövalyeliğin Kuralları, Yunus Balığı Winter, Ego, Korku Yok, 2020 Yılı Olimpiyat Oyunları ve 7 Eylül’de İyi Olan Kazansın, Herkes Kazanır, Murat 124 ve Ferrari ile Lamborghini Kapışması, İletişim Çağı ve Sosyal İletişim Ağları, Mutfak Robotlarından İnsansı Robotlara, Mekanik Türk ve Yapay Yapay Zeka, Lego, Dijital Oyunlar ve Halk Oyunları, Her Şeyin Başı Sağlık, Yarınlarımız Olan Çocuklar, Hayat Yolu.

Tarkan Deniz, kitabının önsöz yazısında; Stephen King’in “Eğer okumaya vaktiniz yoksa, yazmaya da vaktiniz yok demektir” sözüne yer verdi ve kitabın sonunda yer alan teşekkür yazısında ise; Cennetin Krallığı adlı bir sinema filminde Kudüs kuşatması ardından ünlü komutan Selahaddin Eyyubi kenti teslim almak üzereydi ve yıkık dökük bir duvar kapısının üzerinde yer alan eski tablette Latince “Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem” yazıyordu. Dilimize tercümesi ise; “Dünyayı daha iyi yapmayan insan insan değildir.” sözüne değindi.

Çin atasözü der ki; “En silik mürekkep en keskin zekadan daha iyidir. Dilimizde, “Buz üstüne yazı yazmak” diye güzel bir deyim var. Yine, Türk müziğimizin efsane ismi merhum sanatçımız Barış Manço 1970’lerin sonunda hit olan “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” adlı şarkı sözünde “Yaz dostum su üstüne yazı yazsan kalır mı?” der. Dilimize de yerleşen Türkçe anlamını kitabıma başlık olarak uygun gördüğüm “Verba volant, scripta manent” Latince kadim bir söz olup, cümle dilimize tam anlamıyla tercüme edildiğinde, “konuşulan kelimeler uçup gider, yazılı kelimeler kalır” anlamına gelmektedir. Sözün özü ise; “Söz uçar yazı kalır.”

Kitap için takdim yazısı kaleme alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde birlikte çalıştığımız, bilgi birikiminden ve tecrübesinden her zaman istifade ettiğim Tarkan Deniz’in ‘Söz Uçar Yazı Kalır’ isimli bu kitabını baskı öncesi büyük bir keyifle okudum. Dilimizin güzel ve doğru bir şekilde kullanıldığı bu eser, okuyucunun zihninde ve vizyonunda önemli bir etki bırakıyor. Bu eserin tüm okuyuculara faydalı olmasını temenni ederim.”şeklinde ifade etti.