Bölgesel Kalkınma ve Rekabet Gücü İçin Stratejik Adım

KUDAKA tarafından açıklanan programın genel amacı; bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılması açısından önem arz eden fırsatların değerlendirilmesi, yapılması planlanan yatırımlar için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına katkı sunmak olarak belirlendi. Program, aynı zamanda Sonuç Odaklı Programlar kapsamında desteklenmesi planlanan projelerin ön hazırlığını da teşkil edecek.

Turizmden Tarıma, Madencilikten Dijital Dönüşüme

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı’nın özel hedefleri arasında, bölgenin turizm, doğal kaynaklar, yapı malzemeleri ile et, süt ve arıcılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılması öne çıkıyor. Program kapsamında bu sektörlerde fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için yatırım fizibiliteleri hazırlanacak.

Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları da desteklenecek. Gençler ve kadınların istihdamının artırılmasına öncelik veren projeler, değerlendirme sürecinde avantajlı konumda olacak.

Bütçe ve Başvuru Detayları

Toplamda 14 milyon 400 bin TL bütçe ayrılan program kapsamında, projelere minimum 250 bin TL, maksimum 1 milyon TL destek sağlanacak. Her bir projenin azami süresi 12 ay olarak belirlendi. Programa; yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumları, meslek kuruluşları, STK’lar, OSB’ler, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, kooperatifler ve birlikler gibi çok sayıda aktör başvuruda bulunabilecek.

Başvuru Süreci Elektronik Ortamda Yürütülecek

Başvurular, www.kudaka.gov.tr ve www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden erişilebilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. KAYS sistemi üzerinden doldurulacak başvuru formlarının en geç 24 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması, taahhütnamelerin ise 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar KUDAKA’ya e-imza veya ıslak imzalı olarak sunulması gerekiyor.

KUDAKA, her bir fizibilite teklifini en geç bir ay içinde değerlendirerek uygun bulunan projeleri Yönetim Kurulu onayına sunacak. Ayrılan bütçe tükenene kadar başvurular kabul edilecek.

KUDAKA’dan Bölgeye Güçlü Destek

Kuzeydoğu Anadolu’nun yatırım potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen KUDAKA, 2025 Fizibilite Desteği Programı ile yerel aktörleri daha planlı, sürdürülebilir ve katma değerli projelere yönlendirmeyi amaçlıyor. Ajans, fizibilite çalışmalarıyla yatırımların önünü açarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.