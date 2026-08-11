AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, 25 yıl önce, 14 Ağustos 2001'de, bir millet hareketi olan AK Parti, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attığını ifade etti.

Erzurum AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen AK Parti'nin 25. Yıl Basın Toplantısı'na AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, il başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkenin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı olduğunu vurgulayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, ' Milletimiz, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin yazgısını değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtı. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve hamle dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, millî iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik. Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakâr mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık' dedi.

'Türkiye kendi değerleri ve kararları üzerinde söz sahibi'

Bu tarihî kazanımın, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakârlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Küçükoğlu, 'Vesayetin siyaset üzerindeki gölgesini kaldırdık, millî iradeyi devlet yönetiminin gerçek merkezi hâline getirdik. Demokrasimizin standartlarını yükselttik, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik. İnancı, düşüncesi, kökeni veya hayat tarzı nedeniyle vatandaşlarımızın ötekileştirildiği dönemlere son verdik. Başörtülü kadınlarımızın eğitim ve çalışma hayatından dışlanmasına neden olan yasakları ortadan kaldırdık. Gençlerimizin geleceğinin önüne konulan katsayı adaletsizliğini giderdik. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kapattık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiç kimsenin bu ülkenin misafiri, kiracısı veya üvey evladı olmadığını gösterdik. Milletimizin on yıllardır yüreğinde taşıdığı büyük bir hasreti sona erdirdik. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin zincirlerini kırarak 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmasını sağladık. Böylece yalnızca tarihî bir emanete sahip çıkmadık, Türkiye'nin kendi değerleri ve kararları üzerinde söz sahibi, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu bütün dünyaya ilan ettik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla sosyal devletin imkânlarını toplumun bütün kesimleriyle buluşturduk. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümle hastaneleri, şehir hastanelerini ve modern sağlık merkezlerini milletimizin hizmetine sunduk' diye konuştu.

'Cumhuriyet tarihimizin ilk astronotunu uzaya gönderdik'

Eğitimde sınıflardan üniversitelere, yurtlardan teknoloji altyapısına kadar büyük bir seferberlik başlattıklarını dile getiren AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, '81 ilimizin tamamını üniversiteyle buluşturduk. TOKİ eliyle milyonlarca vatandaşımızı güvenli ve modern konutlara kavuşturduk. Yaşlılarımızdan engelli vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimizden şehit yakınları ve gazilerimize kadar toplumun her kesimini kuşatan sosyal destek mekanizmaları kurduk. 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerimizi yalnızca yeniden inşa etmekle kalmadık, daha dirençli ve daha güvenli bir geleceğin temellerini attık. Türkiye'yi ulaşım ve altyapıda çağ atlattık. Bölünmüş yollarla şehirlerimizi birbirine bağladık, yüksek hızlı tren ağlarını ülkemizin dört bir yanına ulaştırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Hava Limanı ve daha nice eserle milletimizin yıllarca hayalini kurduğu projeleri gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi teknoloji üreten, tasarlayan ve geliştiren bir ülke hâline getirdik. Yarım asrı aşan yerli otomobil hayalimizi Tog g ile gerçeğe dönüştürdük. Kendi otomobilini, insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, helikopterlerini ve uçaklarını üretebilen güçlü bir Türkiye inşa ettik. İHA'larımız, SİHA'larımız, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY tankı gibi yerli ve millî projelerimizle savunma sanayiinde Türkiye'nin adını dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yazdırdık. Bir dönem savunma ihtiyaçları için başkalarının kapısında bekletilen Türkiye'yi, bugün kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve dost ülkelerin güvenliğine katkı sağlayan bir konuma ulaştırdık. Cumhuriyet tarihimizin ilk astronotunu uzaya gönderdik. İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzayla buluşturduk. Millî Uzay Programı'mızla Türkiye'nin iddiasını gökyüzünün ötesine taşıdık' şeklinde konuştu.

'Bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil'

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı milletin hizmetine sunduklarını ve Gabar'daki petrol üretimiyle yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırdıklarını hatırlatan Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti. 'Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni keşiflerle enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerledik. 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı 270 milyar doların üzerine taşıdık. Üreten, ihraç eden, istihdam sağlayan ve küresel rekabette söz sahibi olan bir Türkiye ekonomisinin temellerini attık. Sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve girişimcimizin önünü açtık. Türkiye'nin gücünü ve imkânlarını belirli merkezlerle sınırlı bırakmadık, yatırımı ve kalkınmayı 81 ilimize yaydık. 2 Dış politikada kendi kararlarını kendisi alan, sahada ve masada güçlü, bölgesindeki gelişmelere yön veren bir Türkiye inşa ettik. Ülkemizi yalnızca kendi vatandaşlarının değil, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da umudu hâline getirdik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle uluslararası meselelerde görüşü aranan, sözü dinlenen ve attığı adımlar yakından takip edilen bir ülke konumuna ulaştı. Bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmî verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakâr çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ancak bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil, aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır. AK Parti'nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir'

'Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır'

25 yıllık hikâyelerinde elde ettiği bütün başarıların gerçek sahibinin milletin kendisi olduğunu söyleyen AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, daha sonra şöyle dedi, 'Sandıklara sahip çıkan teşkilat mensuplarımızdan mahalle mahalle, sokak sokak çalışan kadın ve gençlik kollarımıza, kuruluşumuzdan bugüne kadar farklı kademelerde sorumluluk üstlenen bütün yol arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kutlu davaya ömrünü adamış ve bugün aramızda bulunmayan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyoruz. Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. Önümüzde şimdi daha büyük hedefler, daha büyük sorumluluklar ve Türkiye Yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hâle getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. 25. kuruluş yıl dönümümüzün coşkusunu 81 ilimizde düzenleyeceğimiz çeşitli programlarla yaşayacağız. Kutlamalarımızı, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceğimiz büyük ve coşkulu buluşmayla taçlandıracağız. Aziz milletimizi, 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğumuzun gururunu paylaşmaya, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde saflarımızı daha da sıklaştırmaya davet ediyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.'

'Siyaset millete hizmet etme sanatıdır'

Siyasetin, millete hizmet etme sanatı olduğunu dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 'Bu anlayışla çıktığımız yolda, AK Parti'mizin kuruluşundan bugüne kadar geçen 25 yılın her bir döneminde milletimizin teveccühünü, güvenini ve desteğini yanımızda hissettik. 14 Ağustos 2001'de başlayan bu yürüyüş, Türkiye'nin siyasi hayatında yeni bir dönemin kapısını araladı. Milletin sesini siyasetin merkezine taşıyan, hizmeti siyasetin temel gayesi kabul eden bir anlayış ortaya konuldu. Aradan geçen çeyrek asırda Türkiye çok önemli değişimler yaşadı. Dün hayal olarak görülen pek çok yatırımın bugün hayatımızın bir parçası olduğunu görüyoruz. Şehirlerimiz büyüdü, imkânlarımız arttı, ülkemizin bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığı güçlendi. Bütün bunların temelinde milletimizin iradesi vardır. Erzurum da bu iradenin en güçlü şekilde hissedildiği şehirlerden biridir. Erzurum, devletine ve milletine bağlılığıyla, vatanına olan sevdasıyla, siyasi duruşuyla her zaman Türkiye'nin yanında olmuş bir şehirdir. Bizler de bu kadim şehrin evlatları olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bizim Erzurum'a hizmet anlayışımızın temelinde birlik ve beraberlik vardır. Belediyecilikte yılların tecrübesiyle şunu çok iyi biliyoruz: Bir şehrin gelişmesi sadece yol yapmakla, bina yapmakla olmaz. Şehrin ekonomisini büyütmek, üretimini artırmak, gençlerine yeni imkânlar sunmak, kültürünü ve tarihini geleceğe taşımak gerekir. Biz Erzurum'u bütün yönleriyle ele alıyoruz. Tarımından hayvancılığına, turizminden sanayisine, eğitiminden sporuna, altyapısından üstyapısına kadar her alanda şehrimizin potansiyelini harekete geçirmek için çalışıyoruz. Çünkü Erzurum'un potansiyeli büyüktür. Bu şehrin toprağında bereket vardır. Dağlarında turizm vardır. Tarihinde büyük bir medeniyet birikimi vardır. En önemlisi de insanında büyük bir azim ve irade vardır. Bizim görevimiz bu potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Erzurum'u geçmişin hatıralarıyla yaşayan değil, geçmişinden aldığı güçle geleceği inşa eden bir şehir haline getirmektir. AK Parti'mizin 25 yıllık siyasi yürüyüşünü de bu anlayış içerisinde değerlendirmek gerekir. Çünkü bu hareketin en büyük gücü teşkilatlarıdır. Sahada vatandaşın kapısını çalan, esnafın halini soran, köyüne mahallesine giden, düğününde sevincini, cenazesinde acısını paylaşan teşkilat mensuplarıdır. Siyaset masa başında yapılmaz. Siyaset milletin içerisinde yapılır. Bizim teşkilat anlayışımız da budur. Erzurum'da AK Parti teşkilatlarımız yıllardır bu anlayışla çalışıyor. İl başkanlarımızdan ilçe teşkilatlarımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar bu davaya emek vermiş bütün kardeşlerimizin bu 25 yıllık hikâyede ayrı bir yeri vardır. Kimi zaman bir seçim çalışmasında, kimi zaman bir vatandaşımızın derdinde, kimi zaman şehrimizin bir meselesinin çözümünde aynı gayretin içerisinde olduk' diye konuştu.

'Hizmette durmak yoktur'

Bugün geldikleri noktada geçmişte yapılan hizmetleri daha ileriye taşımak, eksiklerini tamamlamak ve Erzurum'un geleceğine yeni eserler kazandırmak zorunda olduklarını ifade eden Sekmen, ' Çünkü hizmette durmak yoktur. Milletin beklentisi varsa bizim çalışmamız gerekir. Şehrimizin ihtiyacı varsa bizim çözüm üretmemiz gerekir. Gençlerimizin bir talebi varsa onu dinlememiz gerekir. Esnafımızın bir sıkıntısı varsa onun yanında olmamız gerekir. Bizim anlayışımız budur. Yıllardır söylediğimiz gibi, eser bırakmak kolay değildir; ama eser bırakmanın yolu milletin gönlünden geçer. Biz Erzurum'da bu gönül bağını daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Şehrimizin her mahallesinde, her ilçesinde, her sokağında hizmet üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehir bizim sevdamızdır. Bu şehir bize emanet edilmiştir. Emanete sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. AK Parti'mizin 25 yıllık yürüyüşünde emeği bulunan bütün teşkilat mensuplarımıza, geçmiş dönem il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızda görev yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan büyüklerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Bugün onların bıraktığı hizmet bayrağını biz taşıyoruz. Yarın da bu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. İnşallah daha güçlü bir Erzurum, daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz bugünü kurtarmak değil, yarının Erzurum'unu inşa etmektir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice yıllara, nice hizmetlere, nice eserler' dedi.