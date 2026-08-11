Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın göreve gelmesinin ardından kent genelinde başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık iki yıllık süreçte asfalt, yaya yolları, istinat ve taş duvarlar ile park ve sosyal donatı alanlarında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, yaya güvenliğini artırmak, çevre düzenlemesini iyileştirmek ve yaşam alanlarını modernleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında mahalle ve ana arterlerde 145 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, arazi yapısından kaynaklanan risklerin azaltılması amacıyla 3 bin 796 metrekare istinat duvarı ve 5 bin 943 metreküp taş duvar inşa edildi.

Yaya ulaşımının yoğun olduğu bölgelerde ise 45 bin 462 metrekare tretuvar ve saha betonu, 19 bin 302 metrekare parke ve doğal taş ile 19 bin 709 metre bordür imalatı tamamlandı. Eğimli güzergâhlarda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla da 645 metrekare merdiven çalışması yapıldı.

'Park ve sosyal alanlar da yenileniyor'

Kent genelindeki park ve yeşil alanlarda vatandaşların kullanımına yönelik donatıların sayısı da artırıldı. Bu kapsamda 230 kamelya, 801 bank ve 730 ormancı masası yerleştirildi.

Çocuklar ve gençler için oluşturulan açık hava alanlarında ise 13 bin 243 metrekare EPDM zemin kaplaması uygulanırken, 9 bin 434 metrekarelik alanda akrilik zemin boyaması gerçekleştirildi.

'Tüm ekibimizle sahadayız'

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin temel altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Şehrin her noktasına eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirten Çetinkaya, 'Karabük'ün altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına tüm ekibimizle sahadayız. Asfalt serimlerinden yaya yollarına, çevre koruma duvarlarından sosyal donatı alanlarına kadar planladığımız yatırımları adım adım hayata geçiriyoruz. Kentimizin her mahallesinde sürdürdüğümüz bu yenileme çalışmaları, belirlenen program dahilinde kesintisiz devam edecek.' dedi.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını kent genelinde sürdüreceği bildirildi.