Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesindeki tarihi Hacı Cuma ve İbrahim Paşa Camii çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde yürütülen çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman ile birlikte Hacı Cuma ve İbrahim Paşa Camii çevresindeki proje alanlarını inceledi.

'Asım'ın Nesli'ni sürdürmenin gayreti içindeyiz'

Yürüttükleri projelerde tarihi ve manevi dokuyu korumaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Mehmet Sekmen, camilerin mukaddes mekanlar olduğunu vurguladı. Serhat şehri Erzurum'da çalışmalara kesintisiz devam ettiklerini ifade eden Sekmen, 'Bizler; imanlı, irfanlı, ahlaklı, faziletli, duyarlı, bilgili kısacası Mehmet Akif Ersoy'un tabiriyle Asım'ın Nesli'ni sürdürmenin gayreti içindeyiz. Bu vesileyle çalışmalarımızı yerinde incelerken, hemşehrilerimizle selamlaşmayı ve sohbet etmeyi de ihmal etmedik' dedi.

Yenileme sahasındaki incelemelerin ardından bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sekmen ve beraberindeki heyet, vatandaşların taleplerini dinleyerek istişarelerde bulundu.