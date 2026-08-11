AK Parti Denizli İl Teşkilatı, partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 'Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' temasıyla danışma programı düzenledi. Programda konuşan İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, '25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık, milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık' dedi.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından danışma programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

Programda partinin 25 yıllık siyasi yolculuğunu değerlendiren AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin geleceğine açılan yeni bir yolun ilk adımını attığını söyledi. Subaşıoğlu, 'Bundan tam 25 yıl önce, 14 Ağustos 2001'de, bir millet hareketi olan AK Parti, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attı. Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkemizin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu. Milletimiz, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin geleceğini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtı. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve hamle dönemlerinden birine girdi' dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan 15 ay sonra tek başına iktidara geldiğini hatırlatan Subaşıoğlu, 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kapsamlı bir kalkınma ve değişim sürecine girdiğini ifade etti.

'Milletimizin emanetini taşıdık'

AK Parti'nin 25 yıllık süreçte yalnızca iktidarda olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı çok sayıda sınamayla mücadele ettiğini belirten Subaşıoğlu, 'AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik' diye konuştu.

Kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, Gezi olaylarından 17-25 Aralık sürecine, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Subaşıoğlu, küresel ekonomik krizler, salgın, savaşlar ve 6 Şubat depremleriyle de mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Subaşıoğlu, 'Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'yi her alanda büyüttük'

Türkiye'nin ulaşım ve altyapıda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Subaşıoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Hava Alanı manı gibi projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Savunma sanayi ve teknolojik gelişmelere de dikkat çeken Subaşıoğlu, 'İHA'larımız, SİHA'larımız, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY tankı gibi yerli ve millî projelerimizle savunma sanayiinde Türkiye'nin adını dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yazdırdık. Bir dönem savunma ihtiyaçları için başkalarının kapısında bekletilen Türkiye'yi, bugün kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve dost ülkelerin güvenliğine katkı sağlayan bir konuma ulaştırdık. Cumhuriyet tarihimizin ilk astronotunu uzaya gönderdik. İlk yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzayla buluşturduk. Millî Uzay Programı'mızla Türkiye'nin iddiasını gökyüzünün ötesine taşıdık' dedi.

'Ekonomide küresel rekabette söz sahibi Türkiye'

Ekonomide de önemli bir mesafe alındığını ifade eden Subaşıoğlu, 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatın 270 milyar doların üzerine çıkarıldığını söyledi. Subaşıoğlu, '2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı 270 milyar doların üzerine taşıdık. Üreten, ihraç eden, istihdam sağlayan ve küresel rekabette söz sahibi olan bir Türkiye ekonomisinin temellerini attık. Sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve girişimcimizin önünü açtık. Türkiye'nin gücünü ve imkânlarını belirli merkezlerle sınırlı bırakmadık, yatırımı ve kalkınmayı 81 ilimize yaydık' ifadelerini kullandı.

Enerji alanındaki yatırımlara da değinen Subaşıoğlu, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz, Gabar'daki petrol üretimi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefinde ilerlediğini kaydetti.

'Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hâle getireceğiz'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefine de yer veren Subaşıoğlu, Türkiye'nin terör belasından kurtulması için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Subaşıoğlu, 'Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakâr mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık' dedi.

Bu kazanımın birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde geleceğe taşınacağını ifade eden Subaşıoğlu, 'Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hâle getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

'Asıl gücümüz milletimizle kurduğumuz gönül bağı'

AK Parti'nin bugün Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduğunu belirten Subaşıoğlu, teşkilatların çalışmalarına da dikkat çekti. Başkan Subaşıoğlu, 'Bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmî verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakâr çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ancak bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil, aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır. AK Parti'nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir. 25 yıllık hikâyemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir. Sandıklara sahip çıkan teşkilat mensuplarımızdan mahalle mahalle, sokak sokak çalışan kadın ve gençlik kollarımıza, kuruluşumuzdan bugüne kadar farklı kademelerde sorumluluk üstlenen bütün yol arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kutlu davaya ömrünü adamış ve bugün aramızda bulunmayan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyoruz. Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz' şeklinde konuştu.

Subaşıoğlu, 'Önümüzde şimdi daha büyük hedefler, daha büyük sorumluluklar ve Türkiye Yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz' dedi.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının 81 ilde çeşitli programlarla sürdürüleceğini belirten Subaşıoğlu, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek büyük buluşmaya da tüm vatandaşları davet etti.