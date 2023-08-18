Yüksek tonajlı çelik ruloların otomotiv endüstrisi için taşınması, o zamanlar nakliyeciler için büyük bir sorun oluşturuyordu, çünkü çelik rulolar kaza, ani fren gibi durumlarda yuvarlanmaya başladığında durdurulamıyor ve hem kullanıcılar hem de çevre için önemli bir tehlike oluşturuyordu. 50 yıl önceki IAA prömiyeri oldukça başarılı oldu, Krone'nin yeniliği nakliyecilerden ve yük sahipleri tarafından çok olumlu karşılandı ve çok sayıda sipariş alındı. Kısa bir süre sonra treyler üzerindeki rulo sac havuzu, ruloların taşınması için yasal bir gereklilik haline geldi.

Bugün, Krone'nin ürün yelpazesi dört farklı temel tip Coil Liner’ı içermektedir: 30 tona kadar taşıma kapasitesi olan standart Coil Liner’ın, demiryolu taşıması için huckepack versiyonu da mevcuttur. Daha hafif olan, çapraz kirişli ve hafif tasarımlı Coil Liner Ultra ve 30 tona kadar taşıma kapasitesi olan ve ancak ölçüleri daha kısa olan Coil Liner Compact (Boş ağırlığı 5 tonun altındadır.) ve çapraz kiriş tasarımlı Mega Liner Coil. Coil Liner Compact üzerindeki Vario Coil System, her zaman güvenilir yük emniyeti sağlamaktadır. Kirişlerdeki sabitleme rayları yardımıyla rulo sac gövdesinin tüm uzunluğu boyunca istenen şekilde kullanılabilmektedir.