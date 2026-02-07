Olay, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi’ndeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görevli olan Keskin, rutin araç muayenesi için istasyona gitti. Muayene sırasında park lambasının yanmadığı gerekçesiyle işlem durduruldu. Keskin’in lambanın çalıştığını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, Keskin’in istasyon çalışanları tarafından darbedildiği belirtildi.

Kamera görüntüleri: Araçla üzerine sürüldü, yumruklandı

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, bir istasyon görevlisinin Keskin’in üzerine otomobil sürdüğü, ardından araçtan inerek yumruk attığı görülüyor. Görüntülerde diğer çalışanların da olaya dahil olduğu ve arbede yaşandığı anlar yer alıyor.

Keskin’in eşi Emel Keskin, eşinin olay günü üç ayrı darp olayına maruz kaldığını, kamuoyuna yansıyan görüntülerin ise ikinci saldırıya ait olduğunu söyledi.

“20–30 kişi toplanıp eşimi darp ettiler”

Eşinin yaşadıklarını anlatan Emel Keskin, şu ifadeleri kullandı:

“Eşim ‘Yetkili biriyle görüşmek istiyorum’ dediğinde bir kadın mühendise yönlendiriliyor. Orada sözlü tartışma yaşanıyor ve ardından 20–30 kişi toplanıp eşimi darp etmeye başlıyor. Vatandaşlar ayırmaya çalıştıkça daha fazla darbediliyor.”

Keskin, eşinin darp raporu almak için 112’yi aradığı sırada üzerine araç sürüldüğünü, ayağının ezildiğinin kamera kayıtlarında da görüldüğünü belirtti. Ardından araçtan inen bir çalışanın eşine sert bir yumruk attığını söyleyen Keskin, bu darbe sonrası eşinin sarsıldığını ifade etti.

Beyin kanaması geçirdi, kurtarılamadı

Olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden Melih Okan Keskin, Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Keskin, 5 Şubat 2026’da hayatını kaybetti.

Olayla ilgili istasyon çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

Keskin’in cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TÜVTÜRK: “Şiddet kabul edilemez”

TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, olayla ilgili derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, fiziki müdahalede bulunduğu tespit edilen çalışanın iş akdinin derhal feshedildiği bildirildi. Açıklamada, adli sürecin devam ettiği ve Adli Tıp Kurumu’nun ölüm nedenine ilişkin incelemesini sürdürdüğü ifade edildi.

Şirket, soruşturma sürecinde savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde olduklarını vurguladı.