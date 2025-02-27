Dün spot Bitcoin ETF’lerinden 754,6 milyon dolar, spot Ether ETF’lerinden ise 94,3 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Uzmanlar, piyasanın yeni dip seviyelerini görebileceğine dikkat çekerken, Bitcoin’in 80.000 ila 71.000 dolar bandında destek bulabileceği belirtiliyor.

Bitcoin’de Düzeltme Süreci Devam Ediyor

Kripto para piyasasında satış baskısı üst üste üçüncü gün de devam ederken, Bitcoin Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyelerini gördü. BTC, kısa süreliğine 82.256 dolara kadar gerilese de alıcıların devreye girmesiyle toparlanma sinyalleri verdi. Korku ve Açgözlülük Endeksi, "aşırı korku" bölgesine gerileyerek 21 seviyesine ulaştı.

ABD borsalarında da satış dalgası görülürken, S&P 500 endeksi, Başkan Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik %25 gümrük tarifesi tehdidinin ardından düşüşe geçti. Analistler, bu geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabileceğini ancak piyasanın dibe ulaştığına dair kesin bir yargıya varmanın erken olduğunu belirtiyor.

Bitcoin'in MVRV Oranı Zirve Alanına Yakın Değil

Bitcoin’in Piyasa Değeri-Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı, piyasada aşırı değerlenmenin henüz gerçekleşmediğini gösteriyor. Assure DeFi CEO’su Chapo, bu oranın 2025 boyunca boğa piyasasının devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti. CryptoQuant Araştırma Direktörü Julio Moreno ise Bitcoin’in 365 günlük hareketli ortalamasının altında olduğuna ve düzeltme sürecinin devam edebileceğine vurgu yaptı.

ABD’de Kripto Vergi Kuralları Gündemde

ABD Temsilciler Meclisi, kripto para işlemlerine ilişkin "DeFi broker kuralının" iptaline yönelik bir kararı onayladı. 2027’de yürülüğe girmesi planlanan bu düzenleme, merkeziyetsiz borsaları kapsayacak şekilde geniişletilmiş ve brokerlerin kripto satışlarından elde edilen brüt geliri raporlamasını zorunlu kılmıştı.

Ways and Means Komitesi, bu yasa tasarısının iptalini 26'ya 16 oyla onayladı. DeFi Education Fund CEO’su Miller Whitehouse-Levine, yasanın iptal edilmesini Amerikan vatandaşlarının finansal özgürlüğünü koruma adına kritik bir adım olarak değerlendirdi. Kararın Senato’dan da onay alması durumunda, nihai imza için Başkan Donald Trump’a sunulacağı belirtiliyor.

Teknik Analiz: Destek ve Direnç Seviyeleri

Bitcoin, 86.000 dolarlık destek seviyesini kaybettikten sonra 82.000 dolara kadar geriledi. Teknik olarak, 85.500 dolar seviyesinin aşılması halinde fiyatın 89.000 dolara kadar yükselmesi beklenebilir. Ancak, 82.000 doların altına inilmesi halinde 77.000 dolara ve hatta 73.823 dolara kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor.

Ethereum ise 2.500 dolar seviyesinden gelen satışlarla 2.260 dolara kadar düştü ve toparlanarak 2.315 dolara yükseldi. Yükselişin devam etmesi halinde 2.500 ve 2.600 dolar seviyeleri hedeflenebilirken, 2.260 dolar desteğinin kaybedilmesi durumunda 2.104 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

Solana, 147 dolar seviyesinden gelen satışlarla 130 dolara kadar düştü ve şu an 138 dolar seviyesinde işlem görüyor. 140 doların aşılması halinde 147 ve 160 dolar seviyeleri hedeflenebilirken, 130 doların altına inmesi halinde 110 ve hatta 100 dolar seviyelerine kadar gerileme ihtimali bulunuyor.

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