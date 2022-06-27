Türk mühendisten şok iddia: Blockchain’de değişiklik yapılabiliyor!

Ancak kripto alemini altüst edecek son iddiaya göre, blok zincirde değişiklik yapılabiliyor. İddianın sahibi, uluslararası alanda blok zincir tabanlı veri yönetimi, transferi ve depolama hizmeti sunan LpsChain CEO’su Gökhan Önal.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde,

Lexcio kurucu ortağı Av. Abide Gülel ve Prof. Dr. Burak Gemalmaz tarafından hazırlanan “Blokzincir Teknolojileri ve Hukuki Altyapısı” sertifika programında konuşan LpsChain CEO’su Gökhan Önal, değişemediği için güvenli sanılan blok zincirde değişiklik yaptıklarını söyledi.

Aynı zamanda mühendis olan Gökhan Önal, “Bitcoin’in konsensüs yapısı değişmezlik. Hepimizin bildiği değişemediği için güvenli denir. Blok zincirde değişiklik yapılamaz denir. Aslında bu yanlıştır ya da eksiktir. Blok zincirde değişiklik yapılır. Bloklara gömdüğünüz datayı silmeniz gerekebilir. Ancak onu yer değiştirerek yapabilirsiniz. Ancak bu yapılan değişiklik gizlenemez. Ayak izlerinizi silemezsiniz” dedi.

LPS Enerji ile, enerji alanında General Electric, Siemens AG, Suzlon, Swissgrid, Fichtner GmbH, Manitoba Hydro International gibi global şirketlere; Türkiye’de ise TEİAŞ ve Aselsan gibi kurumlarla iş birliği yapan Gökhan Önal, ürünlerinde, blok zincir teknolojisiyle dosyaları parçalara ayırarak çift kriptolama uygulayan yeni bir şifreleme modeli kullanıyor.