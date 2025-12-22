Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da güçlü şekilde yansıdı. Gram altın 6 bin lira seviyesini aşarak rekor kırdı. İç piyasada gram altın 6 bin 58 liradan işlem görürken, çeyrek altın 9 bin 977 lira, yarım altın 19 bin 986 lira ve tam altın 39 bin 780 liradan satılıyor.

Gümüşte de Rekor Seviyeler

Altındaki yükselişe paralel olarak gümüş fiyatları da tarihi zirveye çıktı. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte gümüşün ons fiyatı 69 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. İç piyasada gümüşün gram fiyatı ise 95 lira seviyesine ulaştı.

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin, önümüzdeki dönemde değerli metallerdeki dalgalanmayı artırabileceğine dikkat çekiyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki seyrin, ABD’den gelecek faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerle yakından ilişkili olmaya devam etmesi bekleniyor.