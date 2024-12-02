Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini derinlemesine analiz ederek reel sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak ürün ve hizmetlerle bankacılık sektörüne öncülük eden VakıfBank, özel bankacılık ve ticari müşterilerine yönelik olarak hayata geçirdiği Metal Kartlar ile ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor.

“Mutlak müşteri memnuniyetini ilke edinmiş bir banka olarak ayrıcalık ve fırsatlar sunan ürünlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz.”

Private Metal Kart, Metal BusinessCard ve Metal Pro Card ile VakıfBank’ın müşteri odaklı ürün ve hizmet geliştirme yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdiklerinin altını çizen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Müşteri odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ülkemiz ekonomisine katkı sağlarken, sektördeki öncü konumumuzu da pekiştiriyoruz. Mutlak müşteri memnuniyeti ilkemiz gereği kusursuz bir hizmet deneyimi sunmak için ayrıcalık ve avantajlar sunan ürünlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu çerçevede özel bankacılık ve ticari müşterilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz üç yeni metal kredi kartı ile müşterilerimize avantajlarla dolu yeni ürünler sunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Özel bankacılıkta yeni dönem: VakıfBank Private Metal Kart

Özel bankacılık alanında öncü bankalardan olan VakıfBank, VISA iş birliği ile Private Metal Kart’ı müşterilerinin kullanımına sundu. VakıfBank Private Metal Kart sahipleri, Milplus Seyahat Programı sayesinde biriken Worldpuan’ları uçak bileti, otel & tur alımı ve araç kiralama işlemlerinde 2,5 kat daha değerli kullanarak seyahatlerini daha avantajlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Yurt dışı harcamalarında indirim imkânı sunan Private Metal Kart, ücretsiz yurt dışı seyahat sigortası ve My VISA özelliği ile hem yurt içi hem de yurtdışında VISA anlaşmalı üye işyerlerinde ekstra indirim kazandırıyor. Ankara-Esenboğa ve İstanbul-Sabiha Gökçen Havalimanlarında anlaşmalı Lounge’lardan ücretsiz yararlanmanın yanı sıra, Lounge Key özelliği kapsamında tüm dünyada geçerli bini aşkın Lounge salonundan faydalanma imkânı ve Müşteri İletişim Merkezi’ne öncelikli bağlanma gibi ayrıcalıkları da beraberinde getiriyor.

VakıfBank Private Metal Kart, restoran harcamalarında harcama tutarının %10’u ile sınırlı olarak müşterilerine günlük 1.000 TL aylık 2.000 TL’ye kadar indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca metal alaşıma sahip olan VakıfBank Private Metal Kart ile kazanılan Worldpuan’lar hiçbir zaman silinmiyor. Böylece kart sahipleri Worldpuan’larını dilediği zaman kullanabiliyor. Kuru temizleme, shuttle, check up ve 7/24 Asistans hizmeti gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Private Metal Kart, kasa kiralamalarında da %50 indirim fırsatı sağlıyor.

VakıfBank Private Metal Kart sahipleri, tüm bu ayrıcalıklardan yıllık kart aidatı ödemeden faydalanıyor.

Sektörde bir ilk: Metal BusinessCard ve Metal Pro Card

VakıfBank, ticari müşterilerine yönelik olarak hayata geçirdiği Metal BusinessCard ve Metal Pro Card ile sektörde bir ilke daha imza atıyor. KOBİ, ticari ve kurumsal segment müşteriler için tahsis edilen Metal BusinessCard ve perakende segment müşteriler için özel olarak tasarlanan Metal Pro Card iş dünyasında yer alan kredi kartlarına yeni bir soluk kazandırıyor.

Yurt dışı alışverişlerde %5 indirim imkanı sunan metal kartlar; uçak bileti, otel ve tur alımlarında Worldpuan’ların 2 kat daha değerli kullanılmasına da olanak sağlıyor. Yıllık üyelik ücreti bulunmayan kartlarda 7/24 Asistans özelliği de yer alıyor.