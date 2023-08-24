Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltildiğini duyurdu. TCMB'nin faiz artışı piyasa beklentilerinin 3 katı oldu.
İşte 1 Eylül itibarıyla geçerli olacak yeni oranlar:
Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi.
Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’ye, yıllıkta yüzde 53,2’ye yükseldi.
Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 56,3’e yükseldi.