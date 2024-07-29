İlçenin 2973 rakımlı Mereto Dağı güney eteklerinde arıcılık yapan yetiştiriciler, burada bulunan yüzlerce çeşit çiçekten beslenen arılardan bölgenin en kaliteli ballarından biri olan Kozluk Mereto Balını elde etmekte olduğunu belirten Kaymakam Ekrem Güngör, “Yaptırdığımız analizlere göre balımız; prolin 1264 mg/kg , diastaz 43.9 ds/dn, Ph 3.93, nem 16.7%, C4% şeker 0.00 değerlerine sahip olup, üretildiği alanların coğrafi konumu nedeniyle prolin değeri çok yüksek , enzim miktarı yüksek, mineral madde- kül miktarı düşük özelliklerde olan yüksek kaliteli bal kriterlerini tamamını karşılamaktadır. Kekik ve geven ağırlıklı olmak üzere yüzlerce çeşit çiçekten elde edilen Kozluk Mereto Balı yüksek rakımlardan elde edilmesi, yerleşim yerlerinden uzaklığı ve temiz havası olan bir bölgeden üretilmesi nedeniyle şifa kaynağı bir baldır. Prolin değerleri ile bakımından Anzer Balı kadar değerli bir baldır" dedi.

Yıllık ortalama 100 ton civarında bal üretilmesine imkan veren Kozluk Mereto Balı'nın kendine has tadı ve aroması bulunan, kalite kriterlerinde önemli bir yere sahip olan, nem miktarı ise düşük olan bir bal olduğunu aktaran Kaymakam Güngör, " Tüm bu özellikler bir araya gelince yüksek kaliteli Kozluk Mereto Balı ortaya çıkmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle doğal olarak üretilen Kozluk Mereto Balı'nın tüm bu özelliklerini göz önüne alarak, Organik Sertifika alınması ve Coğrafi işaret alınması için de başvurusu yapılmıştır. İlk aşama olarak Organik Tarım Müteşebbis Sertifikasına sahip Kozluk Mereto Balı, gelecek senelerde Organik Tarım Sertifikası ve Türk Patent Enstitüsünde coğrafi tescil alarak da alarak en iyi ve en kaliteli ballardan olduğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda halkımızın geçim kaynağı, Kozluk'un tanıtımı ve markalaşması için önemli yer kaplayan Kozluk Mereto Balı projemize ve diğer tüm projelerimize her zaman destek veren başta Sayın Valimiz Ekrem Canalp olmak üzere, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve Dicle Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.