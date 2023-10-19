Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Koyuncu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koyuncu ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Osman Keleş katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Avrupa’da pazar lideri, ADR mevzuatına tam uyum gösteren Kässbohrer araçlarımız, özel tasarımları ve kaliteli ekipmanlarıyla kullanıcılarına, emniyet, işletme maliyeti ve kullanım ömrü açısından en elverişli çözümü sunmaktadır. 2002 yılından itibaren Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılığı alanında uluslararası standartların uygulanması konusunda sektöre öncülük eden Tırsan, uluslararası deneyimleriyle ürettiği ürünleri ile müşterilerin rekabet gücünü artırmaya devam etmektedir. Bitüm taşımacılığının öncü firmalarından Koyuncu Nakliyat’a Kässbohrer Bitüm Taşıyıcı Tankerlerinin teslimatını gerçekleştirmekten çok memnunuz, gelecekte de iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Tırsan, Rekabetçiliğimizi Artırıyor Bize Güven Veriyor

Koyuncu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koyuncu da yaptığı konuşmada, “40 senedir petrol ve türevleri taşımacılığında sektöre hizmet veriyoruz. Daima en modern ve en çağdaş teknolojileri kullanarak kaliteyi her şeyin üstünde tutan Koyuncu Nakliyat için ekonomik olmak da büyük önem taşır. Bu noktada, Tırsan’ın en hafif bitüm tankerleri güvenlikten ödün vermeden, ADR mevzuatına tam uygun olarak, maksimum taşıma kapasitesiyle çalışmamıza olanak sağlıyor. Bu da bizim için çok büyük avantaj ve rekabetçiliğimizi artıran bir unsur. Ayrıca, Tırsan’ın Kässbohrer Bitüm Taşıyıcı Tankerleri, bitüm, ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı operasyonlarımızda firmamıza sağladığı maksimum güvenlik ile bize büyük güven veriyor. Bununla birlikte Kässbohrer Bitüm Taşıyıcı Tankerleri, her türlü iklim koşuluna uygun sağlam izolasyonu ile firmamıza, farklı çalışma koşullarında operasyon esnasında ısı kaybı olmadan kolay ve sorunsuz çalışma imkanı sunuyor. Son yapmış olduğumuz alım ile 2023 yılında Tırsan’dan aldığımız araç sayımız 40’a yükselmiştir.

Tırsan’ın satış sonrası hizmetlerine de dikkat çeken Koyuncu, “Tırsan, sadece kaliteli ürünleri ile değil satış sonrası vermiş olduğu hızlı hizmetleri de her zaman yanımızda. Yalnız Türkiye de değil, yurt dışı taşımacılık operasyonlarımızda da Tırsan sahip olduğu geniş servis ağı ve uzman personeli ile her daim bizim en önemli iş ortağımız. Yıllardır başarı ile devam ettirdiğimiz iş birliğimizin ileriki senelerde yeni projeler ile devam ettireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kässbohrer Bitüm Taşıyıcı Tanker K.STS 32 Araç Özellikleri

Tırsan'ın Kässbohrer paslanmaz çelik malzemeden üretilen Bitüm Tankeri, yüksek kalite ve yüksek mukavemet sağlayan özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilen şasisi ile 6.300 kg boş ağırlığıyla sınıfının en hafifidir. Bu sayede daha fazla yükleme kapasitesiyle, müşterilerinin opersayonel verimliliğini ve yakıt tasarrufunu artırmaktadır.

Kässbohrer Bitüm Tankeri, her türlü iklim koşuluna uygun farklı izolasyon ve ısıtma sistemleri seçenekleri ile kullanıcıların farklı çalışma koşullarında kolay ve sorunsuz çalışma avantajı sunar. Ayrıca, Bitüm Tankerleri, tasarım gücü sayesinde sınıfının en hızlı boşaltımını gerçekleştirerek operasyon maliyetlerini de azaltır.

Tırsan'ın Bitüm Tankerleri, hem Almanya TÜV SÜD tarafından verilen tip onayı ve ADR belgesine, hem de TSE sertifikasına sahiptir. ADR belgelendirme süreci, tasarım sürecinden başlayarak; kaynak, sızdırmazlık, basınç ve fonksiyonellik olmak üzere birçok testten başarı ile geçmiştir.