Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), erken genel seçimlere ilişkin kesin sonuçları kamuoyuyla paylaştı. KQZ Sözcüsü Valmir Elezi, Kosova dışından posta yoluyla kullanılan oyların da sayımının tamamlandığını, Oy Sayım ve Sonuç Merkezi’ndeki (QNR) işlemlerin saat 02.00 itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Böylece seçim sürecindeki tüm oy pusulalarının sayımı tamamlanmış oldu.

KQZ, bu aşamadan sonra kesin sonuçların ilanına hazır olunduğunu bildirirken, Genel Seçimler Yasası kapsamında siyasi partilerin oy sayımına ilişkin itirazlarını 48 saat içinde Seçim Şikâyet ve İtiraz Paneli’ne (PZAP) sunabilecekleri hatırlatıldı.

Vetvendosje Hareketi Seçimlerin Galibi Oldu

Resmi sonuçlara göre Vetvendosje Hareketi, yüzde 51,11 oy oranı ile 486 bin 994 oy alarak Kosova Meclisi’nde 57 milletvekilliği kazandı.

Diğer partilerin aldığı oy ve milletvekili sayıları ise şu şekilde sıralandı:

Kosova Demokratik Partisi (PDK):

Yüzde 20,19 oy – 192 bin 407 oy – 22 milletvekili

Kosova Demokratik Birliği (LDK):

Yüzde 13,23 oy – 126 bin 102 oy – 15 milletvekili

Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK):

Yüzde 5,50 oy – 52 bin 370 oy – 6 milletvekili

Sırp Listesi ise Kosova Meclisi’nde Sırp toplumuna ayrılan garantili sandalyeleri aldı.

Tek Türk Partisi KDTP’den Meclise 2 Türk Milletvekili

120 sandalyeli Kosova Meclisi’ne bu yıl Kosovalı Türkleri temsilen seçimlere tek Türk partisi olarak katılan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), toplam 5 bin 408 oy alarak iki milletvekili çıkarmayı başardı.

Azınlık toplulukları için ayrılan sandalyeler de dâhil olmak üzere Kosova Meclisi toplam 120 milletvekilinden oluşacak. Erken genel seçimlere seçmen katılım oranının ise yaklaşık yüzde 45 olduğu bildirildi.

Ergül Mazrek: “Türkleri Birlik İçinde Mecliste Temsil Edeceğiz”

KDTP Mamuşa Şubesi’nden milletvekili adaylığı bulunan Ergül Mazrek, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli halkımın desteğiyle listede ilk üçe girdim. Beni destekleyen başta Mamuşa olmak üzere tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Seçim kampanyası boyunca ‘bir olursak Mamuşa’dan iki milletvekili çıkarabiliriz’ dedik. Amacım Kosova’daki Türkleri yeniden bir araya getirerek birlik ve beraberlik içinde hareket etmek. Meclise girmemiz halinde başta eğitim ve sağlık alanlarında yaşanan sorunların çözümü için çalışacağız.”

Mazrek, ayrıca yurt dışındaki Kosovalı Türk gurbetçilere de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Fatma Taçi: “Tüm Türk Halkının Sesi Olmak İçin Meclise Gidiyoruz”

KDTP’den milletvekili seçilen Fatma Taçi ise meclise girmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İlk üçe girmek benim için çok gurur verici. Bir kadın olarak mecliste yer almaktan onur duyuyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Eğitim hayatını Mamuşa ve Prizren’de sürdüren Taçi, dil, kültür ve eğitim alanlarında çalışmalar yapmayı hedeflediğini vurgulayarak: