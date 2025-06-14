Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Atiker, 390 delegenin oy birliğiyle göreve getirildi. Bu sonuç, kulüp camiasında birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı.

Kongrede Öne Çıkanlar

29 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan genel kurul, bugün çoğunluk aranmadan yapıldı. Toplantıda önce yönetim kurulu raporları, ardından da mali tablolar okundu. Kulübün borcunun 1 milyar 400 milyon TL olduğu açıklanırken, bu rakam yeni yönetimin en büyük sınavlarından biri olacağının habercisi oldu.

Ömer Atiker'den Vizyoner Mesajlar

Başkan seçilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada Ömer Atiker, Konyaspor’un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Konya’nın ruhunu ve birliğini temsil eden bir değer olduğunu vurguladı. Atiker’in açıklamaları, mali disiplin ve sürdürülebilirlik odaklı bir yönetim anlayışının sinyallerini verdi:

"Konyaspor'un geleceğini günü kurtarma politikalarıyla değil, sağlam ve akılcı ekonomik adımlarla inşa edeceğiz."

Yeni Dönemin Ana Başlıkları:

Mali Disiplin: Kulüp borcunun azaltılması ve gelir-gider dengesinin sağlanması.

Şeffaflık: Hesap verebilir, açık ve dürüst bir yönetim anlayışı.

Kaynak Yönetimi: Gereksiz harcamalardan kaçınılacak, kaynaklar verimli kullanılacak.

Taraftarla Bütünleşme: Kulüp-taraftar ilişkilerinin güçlendirilmesi, Konya halkıyla kenetlenmiş bir yapı.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş Ömer, Atiker ile birlikte...

Kimdir Ömer Atiker?

İş dünyasında uzun yıllardır aktif rol alan Ömer Atiker, geçmişte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve yerel spor organizasyonlarında da görev almış bir isim. Disiplinli, kararlı ve hesap verebilir yapısıyla bilinen Atiker’in, Konyaspor’a yeni bir yönetim kültürü kazandırması bekleniyor.

Konyaspor camiası için yeni bir umut olarak görülen bu değişim, özellikle mali istikrar ve kurumsallaşma adına önemli bir adım. Ömer Atiker liderliğindeki yönetimin, kulübü hem sportif hem de mali açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşturması en büyük beklenti.