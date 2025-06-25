Panel, kamu kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve çözüm önerilerinin tartışılması açısından dikkat çekici bir platform oluşturdu.

Panelin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin, kamu sektöründe de tıpkı özel sektör gibi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik etkin ve sürdürülebilir sistemlerin kurulmasının önemine dikkat çekti. Şahin, “Genel Müdürlük olarak stratejik hedefimiz, kamu kurumlarında da çalışan sağlığını merkeze alan bir yaklaşımın hâkim kılınmasıdır. Bugün burada gerçekleştirilen bu panel, bu yönde atılmış kıymetli bir adımdır” dedi.

Koru: "İş sağlığı ve güvenliğini öncelik olarak görüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru ise yaptığı konuşmada, panelde ele alınacak başlıkların kamu sektöründe iş güvenliğini tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade etti. Koru, “İş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyetle hareket ediyoruz. Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerde çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak adına gereken önlemleri almaya devam edeceğiz. Bugünkü bilgi paylaşımı ortamının, ortak çözümlerin gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan: “Önlem almak bir sorumluluktur”

Panele katılan Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan da iş güvenliğinin sadece yasal bir mecburiyet değil, aynı zamanda insana verilen değerin de göstergesi olduğunu belirtti. Erdoğan, “Kazasız, sağlıklı ve huzurlu bir iş ortamı oluşturmak hepimizin ortak görevidir. Bu bilinçle hareket ederek, hem kendi sağlığımızı hem de birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın güvenliğini gözetmeliyiz. Panelin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Geniş Kapsamlı Oturumlar Gerçekleştirildi

Panel programı kapsamında üç ayrı oturumda, iş sağlığı ve güvenliğine dair birçok önemli konu başlığı masaya yatırıldı. Katılımcılar, kamuda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanmasından iş kazalarından doğan hukuki sorumluluklara, işyeri denetim süreçlerinden yerel yönetim uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Konular arasında öne çıkan başlıklardan bazıları şunlar oldu:

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Planlanması

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sorumluluklar

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Seçim Kriterleri

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Çerçevesinde Hukuki Süreçler

Konya İl Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bünyesinde İSG Uygulamaları

Uzman konuşmacıların katkılarıyla şekillenen panelde, sahadaki uygulamalara dair örnekler ve bilimsel yaklaşımlar harmanlanarak katılımcıların hizmet alanlarında kullanabilecekleri pratik bilgiler sunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyduğu panel, kamu çalışanları için daha güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik önemli bir farkındalık oluşturdu. Panelin çıktılarının, kamu kurumlarında uygulamaya dönük politikaların şekillenmesinde etkili olması bekleniyor.