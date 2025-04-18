Başkan Altay, Fenni Fırın’ın 1927 yılında Konyalılara hijyenik ekmek sunmak amacıyla kurulduğunu, ancak 1985 yılında yol çalışmaları nedeniyle faaliyetinin sona erdiğini hatırlattı. 2023 yılı Ağustos ayında Fenni Fırın ismini yeniden canlandırdıklarını ifade eden Başkan Altay, tesisin bugün itibariyle günlük 150 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin En Modern Tesislerinden Biri

Konya'nın en hijyenik üretim tesislerinden biri haline gelen Fenni Fırın’da, 9 adet 30 tonluk paslanmaz çelik silolarda saklanan unlar el değmeden hamur haline getiriliyor. 33 metrelik üretim tünelinden geçen ekmekler, insan eli değmeden paketlenerek tüketiciye ulaştırılıyor. Başkan Altay, üretim yelpazesinin sadece normal ekmekle sınırlı olmadığını, tesiste ayrıca yarı otomatik sistemle günlük 90 bin sandviç ekmek ve 25 bin simit üretildiğini aktardı. Simitler ise ‘BÜFEM’ markasıyla vatandaşlara uygun fiyatlarla sunuluyor.

Fenni Fırın'da ayrıca geleneksel el işçiliğiyle günde 8 bin adet somun ekmeği üretiliyor. Ekşi mayalı ve tam tahıllı ekmek gibi farklı çeşitlerle ürün gamı zenginleştiriliyor.

Ereğli'ye Yeni Fenni Fırın Müjdesi

İlçelerden gelen yoğun talep üzerine yeni yatırımlar planladıklarını da açıklayan Başkan Altay, Ereğli ilçesine yeni bir Fenni Fırın tesisi kazandıracaklarını müjdeledi. Ereğli Devlet Hastanesi yanında yapılacak tesisin imar çalışmalarının başladığını ifade eden Altay, bölge halkının da hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek hizmetinden faydalanacağını belirtti.

"Fiyatları Regüle Etmek İçin Çalışıyoruz"

Başkan Altay, Fenni Fırın'ın temel amacının piyasayı dengelemek olduğunu vurguladı. “Konya’daki tüm ekmek ihtiyacını karşılamamız mümkün değil. Ancak fırıncılarımızla birlikte vatandaşımıza kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek sunmak için çalışıyoruz. Şu anda 52 büfemizde 122 personelle bu hizmeti sürdürüyoruz” diyen Altay, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların