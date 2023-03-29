Yerli otomobil TOGG’a Akşehir’de yoğun ilgi

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, program çekimi için getirildiği Konya’nın Akşehir ilçesinde büyük ilgi gördü.

Akşehir Belediyesinin de destek verdiği çekimlerde, vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da çekim ekibini ziyaret ederek, yerli otomobilin direksiyonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Nasreddin Hoca Meydanı ve Tarihi Arasta Çarşısı’nda yapılan çekimlerin ardından araç, Akşehir cadde ve sokaklarında da dolaştı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG Akşehir’imizde, Nasreddin Hoca’mızın diyarında. Tüm çekim ekibine kolaylıklar diliyoruz. Bugün bizim için gerçekten çok gururlu ve onurlu bir gün. Medarıiftiharımız yerli ve milli arabamızla tanıştık. Bu gururu bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve tüm TOGG ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bu yerli ve milli üretimler devam edecek. Kısa sürede TOGG’un 177 bin 467 ön siparişi alındığını öğrendik, bu aracın sedan modeli de çıktığı zaman Akşehir Belediyemize sipariş edeceğiz" diye konuştu.