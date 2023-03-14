Yargıtay ile NEÜ arasında iş birliği

Yargıtay Başkanlığı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında “Hukuk Fakültesi Öğrencileri Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Yargıtay Başkanlığında düzenlenen imza töreni; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile NEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Koyuncu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törende imzaların atılmasının ardından Yargıtay Başkanı Akarca, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Her fırsatta, Necmettin Erbakan Üniversitesi diplomasının cari hayattaki karşılığı ile ilgilendiğimizi dile getiriyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin, akademik ve pratik olarak gelişmesi için her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar birçok alanda iş birlikleri yaptık ve şimdi de ülkemizin en önemli kurumlarından olan Yargıtay Başkanlığı ile öğrencilerimiz için protokolümüzü gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için Yargıtay Başkanımıza teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.