Uyuşturucu madde ile yakalanan kişi tutuklandı
KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, POLİS TARAFINDAN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA 27 ADET UYUŞTURUCU HAP, 1,34 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ BULUNAN KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
KONYA 02.06.2023, 10:55
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis tarafından üzerinde yapılan aramada 27 adet uyuşturucu hap, 1,34 gram metamfetamin maddesi bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu terminalinde durumundan şüphelendiği bir kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada, üzerinde 27 adet uyuşturucu hap, 2 paket halinde daralı ağırlığı 1,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Beyşehir Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.