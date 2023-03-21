TDBB Başkanı Altay, depremde destek veren tüm ülkelere teşekkür etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birliğin İstanbul’da bulunan merkez binasında düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katıldı.

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı. TDBB’nin Mart ayı yönetim kurulu toplantısı Türkiye ile birlikte; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan ve Özbekistan’dan üye belediye başkanlarının katılımları ile İstanbul’daki birlik merkezinde gerçekleştirildi. TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlık ettiği toplantıda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremler esnasında ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

“Depremde gördük ki dünyada yalnız değiliz”

Toplantıda yurtdışından gelen heyetlere ve belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Altay, “Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. Ama gördük ki dünyada yalnız değiliz. Ülkemiz başta pandemi olmak üzere her zaman zor durumda olan ülkelere çok ciddi destekte ve yardımda bulunuyor. Depremde zor zamanımızda da ülkelerimizden ve şehirlerimizden çok yoğun bir şekilde destekte bulundunuz. Toplantıya katılan ülkelerimizin şahsında deprem vesilesiyle ülkemize destek olan tüm ülkelere ve şehirlere Türk halkı adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye tek yürek halinde depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren yoğun bir gayret içerisinde. Bunda yerel yönetimlerin de çok büyük bir katkısı oldu. Tüm belediye başkanlarımız büyük bir fedakarlıkla, kahramanca kendilerine verilen görevi yürüttü. Tüm belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Altay ayrıca gönül coğrafyamızdaki tüm halkların Nevruz Bayramı’nı da kutlayarak yönetim kurulu toplantısının hayırlar getirmesini diledi.