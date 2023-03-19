Selçuklu’da “sıfır atık” bilinci eğitimlerle artırılıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi yeni nesilde sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla ilçede yer alan okullarda "Sıfır Atık” eğitimlerine devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesine sürdürdüğü çevreci projelerle katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde Selçuklu’da yer alan okullarda çevre ve sıfır atık bilincinin oluşması, gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına sıfır atık eğitimleri gerçekleştiriliyor. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimler ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların ayrı toplanarak geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması konusunda neler yapabileceği anlatılarak daha yaşanabilir bir çevre için üzerimize düşen sorumluluklara dikkat çekiliyor.

Okullar arası “Sıfır Atık” yarışmasına başvurular devam ediyor

Bu arada Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Selçuklu’da bulunan resmi ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerini kapsayan ve "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" sloganı ile düzenlenen atık toplama yarışması için başvurular devam ediyor. Öğrencilerde sıfır atık ve çevre bilincinin oluşmasının hedeflendiği yarışmaya 111 okul kayıt yaptırırken 78 bin 107 öğrenci katılım sağladı. 15 Mayıs 2023’te sona erecek yarışma çerçevesinde öğrenciler tarafından toplanan 60 bin kg geri dönüştürülebilir (kağıt, karton, plastik, cam, metal) atıklar sıfır atık toplama ekipleri tarafından sıfır atık toplama araçları okullardan alındı. Yarışma çerçevesinde bugüne kadar 50 okulda 66 sıfır atık eğitimi yapılırken eğitimlere 6 bin 985 öğrenci katıldı. Eğitimlerde ise 12 bin broşür dağıtıldı.

“Çevre bilinci ile daha güzel günler bizleri bekliyor”

Geleceğe miras olarak bırakılacak olan en önemli değerlerden bir tanesinin temiz bir çevre olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu’da bugüne kadar sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik örnek çalışmalar yürüttük. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarını bir politika haline getirdik. Bu misyonun sürdürülebilirliğinin en önemli temeli geleceğimiz olan çocuklarımıza bu bilinci aşılamak. Bu istikamette bir taraftan kurum olarak sıfır atık çalışmalarının zeminini hazırlarken diğer taraftan geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza sıfır atık farkındalığı kazandırıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde yer alan okullarımızda öğrencilerimize sıfır atık bilinci kazandırmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Meyvelerini almaya başladığımız bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda daha iyi seviyelere geleceğine ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Çevre ve sıfır atık bilincinin oluşması ile geleceğe yapacağımız en büyük yatırımlardan bir tanesi. Tüm hemşehrilerimizi sıfır atık konusunda gönüllü olmaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu bilinçle daha güzel günler bizleri bekliyor” dedi.