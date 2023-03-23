Selçuklu’da ilk teravih coşkusu yaşandı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin ilçe sakinleriyle Ramazan coşkusuna ortak olduğu “Teravih Buluşmaları” ilk teravih namazıyla birlikte başladı.

Rahmet ayının güzelliklerinden olan teravih Selçuklu’da da tüm camilerde coşkuyla karşılandı. Selçuklu Belediyesi de gelenek haline getirdiği ve ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye vesile olan teravih buluşmalarında vatandaşlar talep ve önerilerini birinci ağızdan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya iletme fırsatı yakaladı. Bu çerçevede ilk teravih namazını Selçuklu Merkez Camisi’nde kılan Başkan Pekyatırmacı ilçe sakinlerinin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Teravih programında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

“Rahmet ayına kavuşmanın heyecanını bu yıl buruk bir şekilde yaşıyoruz”

Ramazan Ayına kavuşmanın heyecanını tüm hemşehrileriyle birlikte yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Rahmet ayı bir kez daha tüm güzellikleriyle geldi. Elbette Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz ancak 11 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem sebebiyle bu yılki sevincimizi buruk bir şekilde yaşıyoruz. Ancak Ramazan ayı içinde bulundurduğu diriliş muştusuyla deprem bölgelerini yeniden ayağa kaldırmakta devletimize ve milletimize büyük bir güç verecek ve bugünleri daha kolay atlatmamıza vesile olacaktır. İlk teravih namazımızı Selçuklu Merkez Camisi’nde hemşehrilerimizle birlikte eda ettik ve onların Ramazan sevincine ortak olduk. Birbirimize olan muhabbeti daha da artıran, birbirimizin derdi ile daha çok hemhal olduğumuz bu ayda hep birlikte kıldığımız teravih namazları ile bu ayın manevi iklimine uygun olarak hemşehrilerimiz ile birlikte oluyoruz ve bu istişarelerimizle Selçuklumuz için daha güzel yarınları birlikte planlıyoruz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bu değerlerimizle birlikte Allah’ın izniyle deprem felaketinin yaralarını da saracağız. Allah bu Ramazan Ayını tüm sıkıntılarımızdan kurtulmamıza vesile kılsın. Tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum” dedi.