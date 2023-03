Selçuklu Belediyesi kütüphanecilik faaliyetleriyle örnek olmaya devam ediyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçeye kazandırdığı 106 kütüphane ile Konya’nın eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağlarken Türkiye’de en çok kütüphanesi bulunan ilçe unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi kütüphanecilik alanındaki yatırımlarıyla geleceğin bilgi donanıma sahip nesillerinin yetişmesine önemli katkılar sunuyor. Özellikle okullara ve şehrin farklı noktalarına kazandırılan modern kütüphaneler büyük ilgi görüyor. 106 kütüphanenin yer aldığı ilçede kısa süre önce hizmet vermeye başlayan “Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi” fonksiyonel ve modern yapısıyla okuyucuların en çok tercih ettiği mekanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Selçuklu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü çatısı altında 11 halk kütüphanesi,20 ilkokul kütüphanesi,6 ilk ve ortaokul kütüphanesi,36 ortaokul kütüphanesi, 30 lise kütüphanesi, 2 adet Selçuklu Eğitim Destek Merkezi (SEDEM) 1 şehir kütüphanesi bulunuyor. 169 bin 297 üyesine 752 bin 164 kitapla hizmet veren Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri 274 bin 562 kitap verme rakamıyla faaliyetlerine devam ediyor.

“Amacımız kitabı ve kütüphaneyi gündemimizde tutmak”

59. Kütüphaneler Haftası nedeniyle de bir mesaj yayınlayan Başkan Pekyatırmacı, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu istikametinde ilçeye kazandırılan modern kütüphanelerin geleceğin imar ve ihyasında büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi emreden bir medeniyetin mirasçıları olduğumuzu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Kütüphanelerimiz medeniyet ve kültür birikimimizin önemli bir yapı taşını oluşturtuyor. Konya’mız tarihinden bu yana içinde önemli ilim ve irfan merkezlerini bünyesinde barındıran bir merkez kimliğine sahip. Bizlerde kadim medeniyetin emanetçileri olarak çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan hemşehrimizin kütüphane ile olan bağlarını güçlü tutmak için çalışıyor bu istikamette ilçemize kazandırdığımız kütüphanelere her yıl yenileri eklemeye devam ediyoruz. Bu vizyonla, içerisinde etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, sınıflar ve sosyal alanlarla birlikte üniversite lise ve ortaokul öğrencilerinin aralarında bulunduğu toplamda 600 kişinin 24 saat hizmet alabileceği hizmet alabileceği büyük bir kompleksi hayata geçirdik. Resmi açılışını yapmadığımız ancak faaliyetlerine başlayan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemiz öğrencilerimiz tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Ben de her fırsatta kütüphanelerimizi ziyaret ederek buradan faydalanan öğrencilerimizle bir araya geliyorum. Hedefimiz okullarımızdan başlayarak hayatımızın her alanına kitabı, okumayı dolayısıyla kütüphaneyi yerleştirmek. Bu gayede istikametinde kütüphanecilik alanında yapmış olduğumuz örnek yatırımlarımıza aynı vizyonla devam edeceğiz. Bu vesile ile 59. Kütüphaneler Haftasını kutluyor, tüm kitap gönüllülerine kitap ve bilgi dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.