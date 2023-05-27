Okul bahçesine dikilen ağaçların bakımını öğrenci ve öğretmenler yapıyor

Konya’nın Karapınar ilçesinde öğrenci, öğretmenler ve velilerin okul bahçesine diktiği fidanlar büyürken, ağaçların bakımını, budanmasını ve sulamasını da öğretmen ve öğrenciler birlikte yapıyor.

Karapınar ilçesi Kepez İlk ve Ortaokulu bahçesine imece usulüyle öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği ile dikilen fidanlar büyüdü. Okul bahçesine dikilen 2 bin adet fidan hem çevrenin hem de okul bahçesinin bozkır görüntüsünü yeşile bürüdü. Ağaçların bakımı, budanması ve sulaması da öğretmen ve öğrenciler ile birlikte yapılıyor. Öğrenciler ağaçlar arasında kitap okuyup dinlenme fırsatı bulurken oyunlar oynayıp güzel vakit geçiriyor.

Okul Müdürü Osman Gündüz okulda bugüne kadar görev yapan ve ağaç diken bütün öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Okuldaki ağaçların bakımlarını öğrencilerle birlikte yaptıklarını kaydeden Osman Gündüz, “Bu şekilde hem öğrencilere ağaç ve çevre sevgisini veriyoruz hem de bu konuda birer şuurlu fert olarak yetişmelerine çaba sarf ediyoruz. Okulumuzda öğrenci, veli ve öğretmenlerin çabaları ile oluşturulan fidanların bakımını öğrenciler gerçekleştiriyor ve bundan da mutlu oluyorlar. Öğrencilerimizin ağaç yetiştirmek için gösterdikleri çaba sevindiricidir. Karapınar’ın 1960’lı yıllarda erozyona karşı amansız bir mücadele verdiğini biliyoruz. Bu nedenle bir fidanın değerini en iyi anlayanlardanız. O yıllarda büyüklerimiz kovalar ile su taşıyıp bizlere bu güzel ilçede yaşama fırsatını vermişti. Bizim yaptığımız da onların bir benzeri. Burada önemli olan ağaçlara verdiğimiz değer ve onları yetiştirme arzusudur. Bu sebeple öğrencilerimizin bu anlamdaki özverili çalışmaları ilçemiz adına son derece sevindiricidir. Kendilerine ve bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerden Yağmur Altıntaş ve Adalet Güngör de, okulda ağaçların bakımını yatıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, çevreye sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.