NEÜ’de bilimsel yayıncılık adına önemli eğitim

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü ve Web of Science (WoS) iş birliği çerçevesinde “Araştırma Stratejisi ve Performansı: Bilimde Yeni Trendler ve Etkili Dergilerde Yayın Yapmak” eğitimi verildi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda WoS Eğitmeni Derya Soğuksu katılımcılara, ‘InCites Benchmarking & Analytics’, ‘Journal Citation Reports’, ‘Essential Science Indicators’ hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte ayrıca, araştırma performansı kıyaslama, araştırma stratejisi tanımlama, bilimde yeni trendleri izleme ve en etkili araştırma projelerini tespit etme, dergi etki faktörü- JIF, Quartiles verilerine erişme, yazarlar, kurumlar, dergiler gibi temel verileri keşfetme ve veri setleri oluşturma konularında geniş çaplı eğitim verildi.

Eğitim programı, NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kaleci’nin WoS Eğitimeni Derya Soğuksu’ya teşekkür belgesi takdimi ve katılımcılara katılım belgesi verilmesiyle son buldu.