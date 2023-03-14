Meram’da Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni bir etap daha başlıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde devam eden Üst Adalar 2. Etap inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hızla yükselen dev bütçeli Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, inşaatı devam eden ‘Üst Adalar’ etabı ile ihalesi ve yer teslimi yapılan 1. Etap inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Şükran kentsel dönüşüm alanında yeni bir etapta daha inşaat süreci başlıyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 20 bin 250 metrekare inşaat alanına sahip ‘Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi Üst Adalar’ etabı inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2016 yılından bu yana devam eden yıkımlar, kazı çalışmaları, çıkan kalıntılar ve akamete uğrayan süreçlerden sonra başlayan inşaat süreciyle birlikte proje tamamlandığında, şehrin en güzel, en nadide, en gözde ve cazibe merkezi yerlerinden biri olacağını söyleyen Başkan Kavuş, “Sadece Meram değil Konya adına önemli bu proje için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere pek çok kurum elini taşın altına koydu. Ve nihayetinde bugünlere geldik. Bu etaptaki 6 adada bulunan 18 yapının 16’sında inşaat hızla yükseliyor. İkisinde de yakın zamanda temel atılacak. İnşallah söz verilen zaman içinde de tamamlanacak. Bu vesile ile bir müjdeyi daha hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İçerisinde 158 dükkan 149 ofis bulunan ve toplam arsa alanı 15 bin 587 metrekare ve toplam inşaat alanı da 37 bin 904 metrekare olan 1. etabın da ihalesi tamamlanıp yer teslimini gerçekleştirildi. Yakın zamanda temeli atılıp inşaatına başlanacak inşallah. Konyamıza ve Meramımıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm bizim için insan hayatına verdiğimiz önem ve duyduğumuz saygının bir ifadesidir”

Meram Belediyesi olarak deprem anından bu yana bölgede olduklarını ve depremzedelerin yanında durduklarını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi olarak bir taraftan deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmalara devam ederken ilçemizde de yatırımlarımız, hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Bunda ekiplerimizin fedakarane çalışmalarının yanında yerleşmiş kurumsallığımızın da payı büyüktür. Bu çalışmalar çerçevesinde en önemli projelerimizden Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm alanında devam eden çalışmaları inceliyoruz. Türkiye’nin yaşadığı asrın felaketi sebebiyle kentsel dönüşümün, sağlıklı şehirleşmenin, sağlam yapıların önemi acı bir tecrübe ile çok daha iyi anlaşıldı. Cenab-ı Hak milletimize ve insanlığa böyle acılar yaşatmasın. Bizler böyle acıları yaşamamak adına göreve başladığımız günden itibaren bu yönde ciddi adımlar attık, önemli yatırımlar ortaya koyduk, yapmaya da devam ediyoruz. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi bu yönüyle de çok anlamlıdır ve önemli bir projedir. Kentsel dönüşüm bizim için insan hayatına verdiğimiz önem ve duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Bir afet söz konusu olduğunda insanımızın burnu bile kanamasın diyedir tüm bu çabalarımız” şeklinde konuştu.