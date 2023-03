Meram’da özel çocuklara özel etkinlik düzenlendi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, +1 farkla sevginin en güzel hali down sendromlu çocuklar için Dutlu Millet Bahçesi’nde unutulmayacak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Meram Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü çerçevesinde, özel çocuklar için Dutlu Millet Bahçesinde özel bir etkinlik düzenledi. Ailelerinin ve öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte özel çocuklar, sihirbaz ve akrobat gösterileri, MEGA maskotun eşliğinde müzikli ritim oyunları, ok atma, el boyama ve ahşap oyunlarıyla doyasıya eğlendiler. Meram Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyelerle sevinen çocuklar, unutamayacakları güzellikte bir gün yaşadılar. Bu güzel günde çocuklara ve ailelerine Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram Belediye Başkan Vekili Kazım Dalgıç, Konya Down Sendromluları Derneği Başkanı Hakkı Kutlu da eşlik etti.

“Meram Belediyesinin destek ve katkılarından dolayı mutlu ve heyecanlıyız”

Konya Down Sendromluları Derneği Başkanı Hakkı Kutlu, etkinlikler öncesinde yaptığı konuşmada 21 Mart’ın çocukların 21. kromozom ve 21. hormonal yapısı ile ilgili olarak sembolik bir gün olduğuna vurgu yaparak bu günün tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlandığına işaret etti. Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş’un her konuda olduğu gibi bu gün noktasında da kendilerine destek verdiğini ve her zaman kendileriyle işbirliği içinde olduğunu ifade eden Kutlu, “Bu destekleri ve katkıları için Meram Belediyesine ve Başkanı Kavuş’a şükranlarımı sunuyorum. Tüm kurumlarımız artık çok daha duyarlı ve çok daha etkili. Özel çocuklara ve ailelerine hizmet sunma gayretindeler. Bu noktada Meram Belediyemizin son dönemdeki çalışmalarından dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü bu noktada yaptıkları çalışmaların yanı sıra yeni çalışmalara da hazırlanıyorlar, sağ olsunlar” diye konuştu.

“Meram Belediyemizle MEGA çatısı altında etkin ve etkili bir proje yürütüyoruz”

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her öğrencinin eğitim çalışmalarına ve faaliyetlerine katkı sunduklarını ifade eden Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, “Meram Belediyemiz ile birlikte MEGA çatısı altında eğitimi geliştirmek adına etkin ve etkili bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bugün de bu çalışmalar çerçevesinde Dünya Down Sendromlular Günü’nde özel çocuklarımızla bir aradayız. Onları farklı bir etkinlikte bir araya getirdik. Bu organizasyon için de kendilerine özellikle teşekkür ediyor, çocuklarımızın bahtlarının açık olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Özel çocuklarımız tüm toplumun sorumluluğu altındadır”

Eğlence ve oyunlarında çocuklara eşlik eden Meram Belediye Başkan Vekili Kazım Dalgıç ise program öncesinde yaptığı konuşmada, down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü’nde özel çocuklar, onların aileleri ve eğitmenleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bugünün down sendromlu bireyler konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğuna vurgu yapan Dalgıç, “Down sendromlu bireylere karşı önyargı ve farklılığın ortadan kaldırılması ve onların sosyal yaşamda izole edilmeden yaşamlarını sürdürmeleri tüm toplumun olduğu gibi bizlerin de yükümlülüğündedir” şeklinde konuştu.

“Her bir çocuğumuz ve ailesi bizim için çok kıymetli ve değerlidir”

Meram Belediyesi olarak down sendromlu bireyler için önümüzdeki günlerde Başkan Mustafa Kavuş tarafından açıklanacak çok özel bir çalışma olacağını da ifade eden Başkan Vekili Kazım Dalgıç, özel çocukların hayatlarını kolaylaştırmak, eğitimlerine katkı sunmak ve ailelerine destek olmak için pek çok proje yürüttüklerini kaydederek, “Gözümüzün bebeği özel çocuklarımızın, en güzel şekilde eğlenmelerini sağlamak, mutluluklarını paylaşmak ve evlerine mahkum olmadığını hissettirmek hedefi ile bir araya geldik. Özel her bir çocuğumuz, bizler için çok kıymetli. Sadece çocuklarımızın değil vermiş oldukları mücadeleyi, yaptıkları fedakarlıkları yakından bildiğimiz ve yürekten hissettiğimiz ailelerimiz de aynı şekilde bizler için çok kıymetli, çok değerli. Onlar ve sizler için ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.