Meram Belediyesporlu Hasan Uluşan Avrupa Şampiyonu oldu

Meram Belediyesporlu Hasan Uluşan, 21-28 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılan U23 Ümitler ve Gençler Muaythai Avrupa Şampiyonasında İtalyan rakibini yenerek şampiyonluğa uzandı.

EMF Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan U23 Ümitler ve Gençler Muaythai Avrupa Şampiyonasında ay-yıldızlı formayı giyen Meram Belediyesporlu Hasan Uluşan, büyük ve önemli bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu. Muaythai Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonaya 25 ülkeden 500 sporcu katıldı. 21-28 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 63.5 kg ringe çıkan Uluşan, finalde İtalyan rakibini yenerek şampiyonluğa uzandı.

“Meram gençliği ile gurur duyuyoruz”

Meram Belediyesporlu sporcuların, böylesi önemli madalyalar almış olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Avrupa Şampiyonu olan Hasan Uluşan ve antrenörlerini tebrik etti. Kulübün gerek ulusal gerekse uluslararası turnuvalarda önemli bir başarı grafiği yakaladığına dikkat çeken Başkan Kavuş, “Kulübümüzün çatısı altında spor yapan gençlerimiz, bizim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Bu sonuçlar bizi gelecek adına daha da ümitlendiriyor ve onlar için daha fazla fedakarlık yapmamız konusunda şevklendiriyor. Yeni spora başlayan gençlere ve çocuklara örnek teşkil ediyor. Tüm bu düşüncelerle şampiyon kardeşimi, hocalarını ve ailesini en kalbi duygularımla kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.