MEGA ile Akıl Zeka Oyunları Yarışmasında heyecanlı final

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin yeni nesil öğretim projesi MEGA çerçevesinde düzenlenen Akıl Zeka Oyunları Yarışması birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Meram’da öğrenim gören 50 bin öğrencinin katıldığı yarışmada şampiyonluğu göğüsleyen öğrenciler ödüllerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un elinden aldı.

Meram Belediyesi’nin fiziki şartları uygun okullarda kurduğu Akıl-Zeka sınıflarında eğitim gören çocuklar, MEGA Akıl Zeka Oyunları’nda birinciliği göğüslemek adına kıyasıya mücadele etti. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen oyunların final karşılaşmalarına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

50 bin öğrencinin katıldığı yarışmalarda 39 ilkokuldan 122, 37 ortaokuldan 116 olmak üzere toplam 238 öğrenci final için ter döktü. İlkokul öğrencileri mangala, q-bitz, equilibrio, pentago ve küre kategorilerinde ortaokul öğrencileri ise kulami, reverse, mangala, pentago ve küre kategorilerinde ön elemelere katıldı. Ön elemeleri geçen öğrenciler finalde şampiyonluk için mücadele verdi. Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda Küre’de İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu’ndan Muammer Tunç, Equilibrio’da Kemal Hatipoğlu İlkokulu’dan Mustafa Eymen Güler, Pentago’da İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu’ndan Elif Merve Kara, q-bitz’de Gödene TOKİ Şehit Yunus Berber İlkokulu’dan Duru Engin, Mangala’da İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu’ndan Çetin Berat Karadoğan birinciliği göğüsledi. Ortaokullarda ise Mangala’da Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mustafa Akkuş, Kulami’de Ticaret Borsası Ortaokulu’ndan Mustafa Tokmak, Küre’de Zafer Ortaokulu’ndan Medine İsmaili, Reverse’de Zafer Ortaokulu’ndan İsmail Demirel, Pentago’da Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’ndan Münir Araf Çakır şampiyon oldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

“MEGA, Meram’da eğitim gören her çocuğumuza dokundu"

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gayretleri, hassasiyetleri, cesaretleri ve emekleri sebebiyle yarışmaya katılan tüm okulları ve öğrencileri tebrik etti. Finale kalma başarısı gösteren tüm öğrencileri, onları yetiştiren aileleri, öğretmenleri ve okul idarecilerini ayrıca tebrik eden Başkan Kavuş, faaliyetlerine kısa bir zaman önce başlamasına rağmen önemli başarılara imza atan MEGA’nın başarılarının artık Konya sınırlarını geçerek tüm ülkede konuşulur hale geldiğini belirtti. Başkan Mustafa Kavuş, “MEGA’nın Meram’da hayatına dokunmadığı tek bir çocuğumuz, tek bir gencimiz dahi neredeyse kalmadı. Meram Gelişim Akademisi, etkin ve etkili bir eğitim modeli olarak doğdu, çocukların eğitimine katkı sunmak adına ciddi ve güzel projeler üretti. Sizlerin de ilgi ve çalışmalarıyla da büyüdü ve bugünlere geldi” diye konuştu.

Meram Belediyesi ile birlikte Meram Gelişim Akademisi (MEGA) çatısı altında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle öğrenci ve öğretmenler için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, projenin ilçe genelinde eğitim gören 77 bin öğrencinin tamamına dokunduğunu belirtti.

Başkan Mustafa Kavuş ve Koca’nın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere ve okullara hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Final heyecanı günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.