Kulu’da hatimle teravih namazı kılınmaya başlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen hatimle teravih namazı Merkez Camisinde kılınmaya başlandı.

Her yıl Kulu ilçesinde 1 camide kılınan hatimle teravih namazı pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra Merkez Camisi’nde kılınmaya başlandı. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayında diğer camilerde normal teravih namazı kılınırken Merkez Camisinde yatsı namazıyla birlikte hatimle teravih namazı kılınacak. İmamlar ve din görevlileri tarafından her gün 20 sayfalık bir cüz okunarak eda edilip 29 günde 30 cüz okunacak. İlçede bulunan vatandaşlar ilk günden itibaren teravih namazlarının katılım sağlıyor.