KSO’ya Savunma Sanayii Başkanlığı Konya Temsilciliği açılıyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Sanayi Odası’na Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Konya Temsilciliği açılacağını duyurdu.

Konya Sanayi Odası’nın Mart ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Memiş Kütükcü başkanlığında, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Konya’ya Savunma Sanayii Başkanlığı Konya Temsilciliği’ni kazandırdıklarını belirtti.

"SSB ile Konya sanayisi arasında köprü olacak"

SSB ile yaptıkları görüşmelerin olumlu neticelendiğini ve Konya Sanayi Odası’na SSB Konya Temsilciliği açılması kararı alındığını ifade eden Büyükeğen, “Konya Sanayi Odamızın hizmet binasında SSB Başkanlığı Konya Temsilciliğimizin yerini tahsis ettik. SSB Başkanlığımız da temsilci görevlendirmesini yaptı. Çok yakında hizmete açılacak olan Savunma Sanayi Başkanlığı Konya Temsilciliğimiz, inşallah Konya sanayisi ile Savunma Sanayi Başkanlığımız arasında bir köprü vazifesi görerek, sektörle iş birliğimizi pekiştirecek. SSB Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir ve ekibine şehrimize ve Odamıza verdikleri tüm desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’nın savunma sanayinde yükselen bir ivmeye sahip olduğunu, KSO’da hizmet verecek SSB Konya Temsilciliği ile bu yükseliş ivmesinin daha da artacağını vurgulayan Büyükeğen, “Konya Sanayi Odamız bugüne kadar savunma ve havacılık sanayine yönelik Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, ana sanayiye yönelik teknik iş gezileri, ikili iş görüşmeleri gibi çok önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalara da aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Başkan Büyükeğen’den sanayicilere teşekkür

Meclis toplantısında deprem bölgesi Hatay’da kurulumu devam eden Konya Konteyner ile ilgili de bilgi veren Başkan Büyükeğen, Konya iş dünyasının katkıları ile hazırlanan konteynerlerin bölgeye sevk edilmeye devam ettiğini aktardı. Büyükeğen, “Konya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Odamız ve Konya iş dünyası olarak Hatay’a kurduğumuz Konteyner Kentin konteynırlarını sevk etmeyi sürdürüyoruz. Burada bazı konteynırlar karayolu ile, TIR’larla gönderilirken biz Oda olarak, hem ulaşım maliyetimizi minimize etmek hem de daha güvenli bir model olduğu için trenle sevkiyatı tercih ediyoruz. Trenle ilk sevkiyatımızı da yaptık ve 30 konteynırımızı daha bölgeye ulaştırdık. Aynı modelle, süreci yürütmeye, yönetmeye devam edeceğiz inşallah. Ben bu süreçteki tüm desteklerinizden dolayı; tüm sanayicilerimize, meclisimize ve meslek komitesi üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.