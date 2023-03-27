KOSKİ 31 Aralık 2022’YE kadarki borçları yapılandırıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 7440 Sayılı Kanun gereği abonelerinin 31 Aralık 2022 tarihi öncesi oluşan tüm su ve atık su borçlarını yapılandırıyor. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su faturalarını ödeme zorluğu çeken abonelerine kolaylık sağlıyor. Resmi Gazetede 12 Mart 2023 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe giren “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” gereği tüm kamu kurumlarında başlayan yapılandırma çalışmalarına KOSKİ Genel Müdürlüğü de dâhil oldu. KOSKİ, abonelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan tüm su ve atık su borçlarını belli bir taksite bağlayarak ödeme imkânı sunuyor. Yapılandırma hizmetinden faydalanmak isteyen abonelerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gerekli başvuruyu yapması gerekiyor.

Borcu olan abonelere büyük kolaylık

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Söz konusu kanunun ilgili maddeleri gereğince su ve atık su borcu bulunan abonelerimizin borçlarını yeniden yapılandırması hususunda imkân sağlanmıştır. Buna göre, müracaat edilmesi halinde, 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) öncesi su ve atık su borçları yeniden yapılandırılacaktır. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde, herhangi bir idari ve hukuki işlem yapılmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanılması durumunda, varsa hesaplanan gecikme cezası, gecikme zammı, zam ve cezaların yerine kanunda belirtilen Yİ/ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borçlar, peşin olarak ödenebileceği gibi, taksitle de ödenebilecektir. Peşin ödemelerde gecikme cezasının yüzde 90’ı silinecektir” denildi.

İşlemler tüm KOSKİ şubelerinden yapılabiliyor

Yapılan açıklamada, abonelerin internet üzerinden (e-devlet veya www.koski.gov.tr resmi web adresinden) veya IOS ve Android temelli KOSKİ Mobil uygulamasından yapılandırmalarını bulundukları yerden kolaylıkla yapabilecekleri belirtildi. Ayrıca yapılandırmanın KOSKİ Merkez, Selçuklu ve Karatay hizmet binaları ile merkez ilçeler dışındaki diğer 28 ilçede bulunan KOSKİ şubelerinde de yapılabileceği dile getirildi.