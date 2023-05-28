Konya’da 2. tur için oy kullanma işlemi başladı

Konya’da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Sandıkların kurulduğu okullarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından oy kullanma işlemleri saat 08.00’de başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Konya’da 1 milyon 630 bin 438 seçmen 4 bin 998 sandıkta oy kullanacak.